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Van Gölü'nün "incisi" için av yasağı yarın başlıyor

VAN HABERLERİ  | 14.04.2020 19:51 | Son Güncelleme

Van Gölü'nün "incisi" için av yasağı yarın başlıyor

Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin, neslinin devamı için üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da uygulanan av yasağı yarın başlıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, av yasağı öncesinde balıkların göç ettiği Tuşba ilçesindeki Karasu Çayı'nda incelemelerde bulundu.

Beraberindeki YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş'tan bilgi alan Şevli, balıkların bu dönemde en iyi şekilde korunacağını söyledi.

- "Bu süreçte avlamayalım, satmayalım, tüketmeyelim"

Şevli, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede 15 bin kişinin geçimini inci kefalinden sağladığını belirtti.

15 Mart'tan bu yana uydu görüntüleri ve saha çalışmalarıyla göldeki balık hareketlerini anlık olarak takip ettiklerini vurgulayan Şevli, şöyle konuştu:

"Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında balıkları korumak için üniversite olarak özel bir yönetim planını hayata geçirdik. Planda, önceki yıllarda kaçak avcılığın yoğun yapıldığı alanlar için özel önlemler alındı. Göç sürecini sonuna kadar takip edeceğiz. Yarından itibaren av yasağı başlıyor. Van halkının inci kefaline sahip çıkması gerekiyor. Bu süreçte inci kefali avlamayalım, satmayalım ve tüketmeyelim diyoruz."

- "Bir balık ortalama 16 bin yumurta taşıyor"

YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Akkuş ise Van Gölün'de yaşayan inci kefallerinin üremek için 15 Nisan'dan itibaren sürüler halinde akarsulara göç ettiğini ifade etti.

Üreme dönemindeki bir inci kefalinin ortalama 16 bin yumurta taşıdığını aktaran Akkuş, "Bir balığı avladığımız zaman binlerce balığı yok etmiş oluyoruz. Aynı zamanda geçimini Van Gölü'nden sağlayan, çocuklarını okutan insanların ekmek paraları da yok oluyor. Üniversite olarak göç boyunca balıkları izleyeceğiz. Su sıcaklığı, balıkların toplandığı dere ağızları, göçün ilk olduğu dereleri adım adım takip edeceğiz." dedi.

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Rektör Şevli Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş

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