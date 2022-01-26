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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için kar uyarısı

26.01.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için kar uyarısı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve karlı olacak, yağış Muş ve Bitlis çevrelerinde öğle saatlerinde etkisini artıracak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 2, sıfırın altında olmak üzere Hakkari, Muş, Bitlis’te 1 derece olması bekleniyor.

Bölgede, buzlanma, don, sis ve pus ile eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

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