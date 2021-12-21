Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar ve çığ uyarısı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar ile bazı bölgelerde yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede genelinde hava çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı olacak.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve doğu yönlerinden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esecek.
Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma, don, sis ve pus beklenen bölgede, gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 3, Muş ve Hakkari'de sıfır, Bitlis'te sıfırın altında 1 derece olması bekleniyor.
Bölgede artan sıcaklıklardan dolayı kar erimelerinin hızlanması sonucu meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar ve çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz