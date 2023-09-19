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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

19.09.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Van Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Van Şubesi Başkanı Cafer Uğur, kahraman gazilerin, ülkenin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda etmeye hazır olduğunu söyledi.

Gazilerin isimlerinin, kahramanlık destanlarıyla tarihin altın sayfalarına kaydedildiğini belirten Uğur, "Bugün birlik ve beraberlik içinde yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzun bilincindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimizi anıyorum." diye konuştu.

Jandarma Yarbay Mesut Güven de günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, daire amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Tören sonunda Vali Balcı, Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti.

HAKKARİ

Hakkari Valiliği önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Törene Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İl Temsilcisi İbrahim Adıyaman, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, kurum amirleri ve okul müdürleri katıldı.

MUŞ

Muş'ta hükümet konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan İl Jandarma Komutanlığında görevli Binbaşı Mustafa Derih, vatan uğruna hayatını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanların kıvanç gününü kutladıklarını belirtti.

Törene, Vali Vekili Hasan Taş, Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Kahraman, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve kurum amirleri katıldı.

BİTLİS

Bitlis'teki törende Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam eden törende, Jandarma Pilot Teğmen Ahmet Arda Sun, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Şiirlerin okunmasıyla son bulan törene, Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, kurum amirleri, gaziler, şehit ve gazi yakınları, öğrenciler ve askerler katıldı.

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