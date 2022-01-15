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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 444 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

15.01.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 444 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

VAN (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 444 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da kar ve tipi nedeniyle 257 yerleşim yerinin yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

- Muş

Muş'ta ise olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 yerleşim biriminin yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Varto ilçesine bağlı Kartaldere köyü yolundaki çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

İş makinesi operatörü Cahit Balkan, açtıkları yolların tipi nedeniyle yeniden kapandığını söyledi.

Yolların açılması için gece gündüz çalışma yürüttüklerini belirten Balkan, "Kar kalınlığı yer yer 2-3 metreye kadar çıkabiliyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı gittikçe artıyor. Mecburen her zorluğa rağmen ilerliyoruz. Çünkü köylerimizde hastalarımız olabiliyor ve öğrencilerimiz var. İl Özel İdaresi ekipleri olarak tüm zorluklara rağmen vatandaşlarımıza hizmet götürmek için mücadelemizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

- Hakkari/Bitlis

Kar ve tipi nedeniyle Hakkari'de 109, Bitlis'te de 55 köy ile mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan ekipler, zaman zaman tipinin de etkili olduğu yüksek rakımlı bölgelerde güçlükle ilerliyor.

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