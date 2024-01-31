YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 54 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 54 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

AA AA
31.01.2024 10:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 54 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 54 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van'da etkili olan kar nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yollarının açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 22 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması çalışmalarını sürdürüyor.

​​​​​​​Van-Bahçesaray kara yolu çığ tehlikesi nedeniyle kapalı tutulurken ilçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlanıyor.

HAKKARİ

İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yüksekova ilçesinde 2 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Bu yolların açılması için çalışmalarını sürdüren ekipler, savurma aracıyla Merzan Futbol Sahası'nın da kardan temizlenmesine yardımcı oldu.

Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri de Yeşiltaş köyü yakınlarında meydana gelen çığ nedeniyle kapanan Yüksekova-Dağlıca yolunu yürüttükleri zorlu çalışmayla açtı.

Şemdinli ilçesinde yer yer 5 metre karın bulunduğu Alan köyü yolunu açan karla mücadele ekipleri, Kayalar köyü ve aynı güzergahtaki üs bölgesine ulaşımın sağlandığı bölgede de yol açma ve genişletme çalışması yürütüyor.

Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, bölgede karla mücadele eden ekipleri ziyaret ederek, başarı diledi.

BİTLİS

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle 14 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kardan kapanan köy yollarının kısa sürede ulaşıma açılacağını kaydetti.

Bitlis merkeze bağlı Yukarıkaraboy köyü yolunda karla mücadele çalışması yürüten iş makinesi operatörü Kenan Dayan da kentin yüksek kesimlerindeki bazı bölgelerde 4 metre karın bulunduğunu söyledi.

Dayan, "Karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Köylerdeki vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece gündüz çalışıyoruz. En kısa sürede yolları açmak için çaba gösteriyoruz." dedi.

Belediye ekipleri de kentteki cadde ve sokakları ile okulların bahçesinde kar temizleme çalışması yürüttü.

MUŞ

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar ve fırtına nedeniyle il genelinde 16 köy yolunun kapandığını söyledi.

Yentürk, kapalı yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Belediye karla mücadele ekipleri de kent merkezinde yol genişletme ve tuzlama çalışması yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa’da çatı alev alev yandı, o anlar kameradaBursa’da çatı alev alev yandı, o anlar kamerada
Kozluk’ta yeni emniyet binası kullanıma hazırKozluk’ta yeni emniyet binası kullanıma hazır
Evinde ölü bulunan il genel meclis üyesi son yolculuğuna uğurlandıEvinde ölü bulunan il genel meclis üyesi son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Hakkari Van kar kış ulaşım

Hakkari Namaz Vakitleri 31 Ocak Çarşamba

İmsak
05:40
Sabah
07:03
Öğle
12:23
İkindi
15:09
Akşam
17:33
Yatsı
18:51

Hakkari Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Çarşamba

Derecik eczanesi
Semdinli
Akdogan eczanesi
Yuksekova
Günes eczanesi
Merkez
Nehr-i eczanesi
Semdinli
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.