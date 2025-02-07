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Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 210 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

AA AA
07.02.2025 10:54
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Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 210 yerleşim yerine ulaşım kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 27 mahalle ile 54 mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

HAKKARİ

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, karla mücadele ekipleri, dünden bu yana kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 168 yerleşim yerinden 137'sinin yolunu açtı.

Bazı güzergahlarda yol genişletme çalışması yürüten ekipler, kapalı 31 köy ve mezra yolunu açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Çarşı merkezindeki cadde ve sokaklar ile mahalle yollarında kar temizliği yapan ekipler, soğuk havanın etkisiyle buzlanma oluşan noktalarda da tuzlama yapıyor.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu Yüksekova ilçesinde de ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

MUŞ

Muş'ta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar ve tipi nedeniyle 75 köy yolunun kapandığını bildirdi.

Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yentür, "Yolu kapalı olan köylerdeki hastalarımıza ulaşmak ve yollarda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için yoğun çaba harcıyoruz. Kapalı köy yollarını da kısa sürede ulaşıma açacağız." dedi.

Kar ve soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği kentte, vatandaşlar araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

BİTLİS

Bitlis'te kar yağışı nedeniyle 23 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkisini gösteren kar nedeniyle 23 yerleşim yerinin yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kurtkan, kapalı yolların kısa sürede ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Yağış nedeniyle beyaza bürünen kentte soğuk hava etkili oluyor.

Anahtar Kelimeler:
Bitlis Hakkari Muş Van kar ulaşım

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