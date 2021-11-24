Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören ve etkinlikler düzenlendi.

Van Valiliği önündeki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Devlet Tiyatrosu salonunda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından program, aday ve emekli olan öğretmenlerin konuşmasıyla devam etti.

Vali Mehmet Emin Bilmez, yaptığı konuşmada, kentteki 1553 okulda 20 bin civarında öğretmenin görev yaptığını söyledi.

Yeni atanan öğretmenlere başarı dileyen Bilmez, "Öğretmenliğin emekliliği yoktur. Öğretmen sadece ders anlatan değildir. Yaşam biçimiyle ders verendir. Öğretmen rol modelidir. Hasta yatağında da sokakta da ders verendir. Onun için öğretmenler toplumu yoğuran, şekillendiren, geleceği planlayan her biri birer mimardır."

Programda, aday öğretmenlerin yemin töreni yapıldı, emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri ve plaketleri verildi.

Tiyatro ve resim sergisinin ardında sona eren programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, kaymakamlar, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

- Bitlis

Bitlis Kültür Merkezi Konferans Salonundaki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemine dair konuşmaların ardından aday öğretmenlerin yemin töreni yapıldı.

Emekli öğretmenlere hediye takdimi ve Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinin müzik dinletisiyle son bulan programa Vali Oktay Çağatay, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

- Hakkari

Valilik önünde İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda devam eden programda konuşan Vali İdris Akbıyık, öğretmenlerin çağlar boyunca büyük fedakarlıklar yaparak ilim ışığıyla herkesin ufkunu aydınlattığını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün de medeniyet yolunda en önemli güçlerden birinin öğretmenler olduğuna işaret ettiğini belirten Akbıyık, şunları aktardı:

"Dünyadaki dönüşümü takip edebilen, hak ve adalet duygusu gelişmiş öğrenme kültürü ileri seviyede, sadece okulda değil her mecrada öğrenebilen ve öğrenme isteğinde olan bireyler yetiştirme çabamızı öğretmenlerimizin gayret ve fedakarlıkları olmadan başarmamız mümkün değildir. Hakkari'de eğitimin kalitesini artırmak için birçok proje hayata geçirdik ve siz değerli öğretmenlerimiz sayesinde birçok başarıya ulaştık."

Şiirlerin okunduğu ve sinevizyon gösteriminin yapıldığı programda, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

Müzik dinletisinin ardından emekli öğretmen Lütfi Keskin'e "Hizmet Şeref Belgesi" takdim edilmesiyle sona eren programa, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

- Muş

Muş Hükümet Konağı önünde İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Muş Öğretmenevi'nde devam eden programda konuşan Vali Yardımcısı Hasan Taş, saldırılara maruz kalarak şehit olan kahraman öğretmenleri rahmet ve saygıyla andıklarını söyledi.

Bugünün tüm öğretmenlerin saygı ve sevgiyle anıldığı, öğretmenlik mesleği ile ilgili farkındalığın oluştuğu güzel bir gün olduğunu ifade ederek,"Kültür medeniyet seviyesi yükselmiş milletlerin en önemli ölçüsü öğretmen ve eğitime verdiği değerle anlaşılmaktadır. Tüm öğretmenlerinin günün kutluyorum." dedi.

Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek'in öğretmenler günü ile ilgili mesajının okunduğu programda, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

Öğrencilerin şiir okuması ve müzik dinletisiyle son bulan programa, İl Jandarma Komutanı İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve öğretmenler katıldı.

