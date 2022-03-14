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Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 932 yerleşim biriminin yolu kapandı

14.03.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 932 yerleşim biriminin yolu kapandı

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 932 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kentteki 216 mahallenin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kar ve tipinin etkili olduğu mahallelerde olumsuzluk yaşanmaması için çaba gösteriyor.

İş makinesi operatörü Fatih Kuşman, "Yüksek kesimlerde yer yer 3 metre kalınlığında kar var. Zorlu coğrafyaya rağmen çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizi en çok tipi etkiliyor. Olumsuzluklara rağmen çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Van-Bahçesaray kara yolu ile yüksek kesimlerde yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Özalp ilçesinde de hafta sonu etkili olan yağışın ardından kırsal bölgelerde ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Özalp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Zeki Çelik, ekiplerin gece gündüz görev başında olduğunu söyledi.

​​​​​​​- Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 89 köy ile mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, köy yolları, Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri de ana yollarda çalışma yürütüyor.

- Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 325 köye ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Dört gündür etkili olan kar nedeniyle beyaza bürünen kentte vatandaşlar, kara gömülen araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kaldırım temizleme ve kar küreme çalışması yaptı.

- Bitlis

Bitlis'te olumsuz hava koşullarından dolayı 302 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı yolları en kısa zamanda açacaklarını söyledi.

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