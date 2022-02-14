Van, Hakkari ve Bitlis ve Muş'ta 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 yerleşim biriminin yolu, ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle Başkale'de bir mahalle, bir mezra, Çatak'ta bir mahalle, 3 mezra, Gürpınar'da ise 2 mezra olmak üzere 8 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
- Bitlis/Muş/Hakkari
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 2 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu söyledi.
Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte kardan kapanan 5 köy yolunu ulaşıma açtıklarını belirtti.
Yentür, ekiplerin köy yollarında genişletme çalışmasını sürdüğünü kaydetti.
Hakkari İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 5 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye ekipleri de kent merkezindeki caddelerde biriken karları, iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek şehir dışına çıkarıyor.
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