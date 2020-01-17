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  4. Van heyetinden Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’na ziyaret

Van heyetinden Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’na ziyaret

VAN HABERLERİ  | 17.01.2020 13:34 | Son Güncelleme

AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal, beraberindeki Edremit, Erciş, Tuşba, Gürpınar, Gevaş, Çatak ve Bahçesaray belediye başkanları ve Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü yöneticileriyle Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Van heyetinden Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’na ziyaret

AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal, beraberindeki Edremit, Erciş, Tuşba, Gürpınar, Gevaş, Çatak ve Bahçesaray belediye başkanları ve Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü yöneticileriyle Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret ettiler.
Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Van Milletvekili Abdulahat Arvas; sağlıklı nesillerin yetişmesinde ve toplumsal barışın sağlanmasında sporun önemli bir araç olduğunu belirterek, “Günümüzde tüm ülkeler spora büyük önem vermekte ve uluslararası spor organizasyonları ile spor yarışmalarında ön sıralarda yer alabilmek için yoğun mücadeleler göstermektedir. Spor faaliyetleri, kişilerin sosyal, psikolojik, fiziki, kültürel ve zihin gelişimlerinin yanı sıra günümüzde kitleleri etkileyen, uluslararası ilişkileri geliştirerek dünya barışına katkıda bulunan evrensel bir faaliyet alanı olması nedeniyle de öne çıkmaktadır. Van ve ülke olarak sahip olduğumuz en büyük zenginliğimiz gençliğimizdir. Bu nedenle AK Parti hükümetlerimiz döneminde öngörülen gençlik politikaları; gençlerin toplumsal yapının her alanına etkin bireyler olarak katılımını sağlamak ve sahip oldukları yeteneklerin ortaya çıkarılması anlayışı üzerine inşa edilmiştir. Bu nedenle yakın dönem gençlik ve spor politikaları, ekonomik ve sosyal yönleriyle hedef kitleye avantajlar sağlamış ve önemli imkânlar sunmuştur. Sağlıklı nesillerin yetişmesinde ve toplumsal barışın sağlanmasında spor bir sosyal etkinlik olarak her zaman önemli bir araç olmuştur. Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, potansiyellerini tam anlamıyla ortaya çıkarabilecekleri imkân ve zemini hazırlamak, ekonomik ve sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını sağlamak, hükümetlerin olduğu kadar yerel yönetimlerin de sorumluluğudur. Bu sorumluluğa sahip, gençlerle barışık belediye başkanlarımız, gençlerin talepleri ile birlikte bize geldiler. AK Parti Van milletvekilleri olarak bizde aynı sorumlulukla Van ve Ankara arasında köprü olarak, Edremit, Erciş, Tuşba, Gürpınar, Gevaş, Çatak ve Bahçesaray belediye başkanlarımızı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve bürokratları ile bir araya getirdik. Verimli, etkin ve keyifli bir toplantı gerçekleştirdik. Belediye başkanlarımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ilçelerimize yüzme havuzu, gençlik merkezi ve semt sahaları gibi birçok yatırım konusunda sözler aldık. Bakanımız toplantıda bulunan ilgili bürokratlara yanımızda talimat vererek gereğini yapmalarını istedi. Toplantımızın önemli paydaşlarından biride bizi ziyarete gelen Van Bedensel Engelliler Spor Kulübümüzdü. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 2. Liginde mücadele eden Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve yönetimini Bakanımız ile görüştürerek destek istedik. Bakanımız aynı hassasiyetle Spor Toto Başkanına talimat vererek gereğinin yapılmasını söyledi” dedi.
Milletvekili Arvas, sporun fiziksel ve zihinsel sağlığı korumak ve geliştirmek, sosyal ilişkiler kurmak, eğlenmek ve hoşça vakit geçirmek için yapılan fiziksel aktivitelerin bütünü olduğunu ifade ederek, sporun herkes için gerekli olduğunu ve bunun altyapısı için de her türlü hizmette gönüllü gayret göstereceğini dile getirdi.

Van heyetinden Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’na ziyaret

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