YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van heyetinden TOKİ Başkanlığına ziyaret

Van heyetinden TOKİ Başkanlığına ziyaret

VAN HABERLERİ  | 22.10.2020 13:55 | Son Güncelleme

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının konut üretme, kentsel dönüşüm ve bu alandaki yapısal sorunlarda bütün Türkiye için büyük bir şans olduğunu söyledi.Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof.

Van heyetinden TOKİ Başkanlığına ziyaret

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının konut üretme, kentsel dönüşüm ve bu alandaki yapısal sorunlarda bütün Türkiye için büyük bir şans olduğunu söyledi.
Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ve Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer’in bulunduğu Van heyeti, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığını ziyaret etti. TOKİ tarafından ihalesi tamamlanan, ihale aşamasında olan ve proje safhasında olan yatırımların görüşüldüğü toplantıda; belediyelerin talepleri, millet bahçeleri ve sosyal konut sorunu da TOKİ Başkan Vekili Hakan Akbulut’a iletildi.

“TOKİ, Türkiye için büyük bir şanstır”
Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Van Milletvekili Abdulahat Arvas, kente dair sorunları ve vatandaşların taleplerini yetkililere iletmek, bunlara çözüm aramak adına en üst düzeyde güçlü bir heyetle Ankara’da ziyaret ve temaslarda bulunduklarını belirtti. Arvas, “Özellikle 90’lı yıllardan itibaren başlayan köylerden kentlere göç hareketinden sonra kentleşme süreci hız kazanmıştır. Bu hızlı gelişme beraberinde konut ihtiyacı sorununu doğurmuştur. Van’da yıllardan beri devam eden konut problemi aynı zamanda ülkemiz içinde geçerlidir. TOKİ; konut üretme, kentsel dönüşüm ve bu alandaki yapısal sorunlarda bütün Türkiye için büyük bir şanstır.
2011 yılında Van ve Erciş’te meydana gelen depremlerde, TOKİ tarafından zor iklim şartlarına rağmen binerce konut bir yıl içinde başarılı bir şekilde tamamlamış vatandaşlarımıza teslim edilmişti. Van ve Erciş’te kurulan yeni yerleşim yerleri sosyal donatıları ile halen örnek yerlerdir” dedi.

“Yeni konut projeleri için TOKİ ile görüştük”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesinde TOKİ marifetiyle yapılacak “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut” projesi kapsamında Van’da 2020 yılı için Erciş, Tuşba, Çatak ve Başkale ilçelerinde konut yapılması öngörüldüğünü de hatırlatan Arvas, “Erciş ve Tuşba ilçelerimiz için ihale yapıldı, konutlar için 27-28 Nisan tarihlerinde kuralar çekildi. İnşallah bu ayın sonunda çalışmalar başlayacaktır. Başkale ve Çatak ilçelerimizde talep ve yer sorunu nedeniyle gecikme oldu, ancak kasım ayı sonunda bunlarında ihale edileceği tarafımıza iletildi. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımız ve belediyelerimizin talepleri doğrultusunda yeni konut projeleri için TOKİ ile görüştük. 2021 için taleplerimizi ilettik. Valimiz ve belediye başkanlarımız ile birlikte konunun takipçisi olacağız” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
(özel) 97 yaşında kazada öldü
(özel) 97 yaşında kazada öldü
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Başkan Çavuşoğlu’ndan İl Milli Eğitim Müdürü Er’e forma
Başkan Çavuşoğlu’ndan İl Milli Eğitim Müdürü Er’e forma
Şişe Cam Fabrikası işçilerinden ’mobbing’ protestosu
Şişe Cam Fabrikası işçilerinden ’mobbing’ protestosu

Van Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
04:54
Sabah
06:16
Öğle
11:56
İkindi
14:57
Akşam
17:26
Yatsı
18:43

Van Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Başak Eczanesi
Ipekyolu
Mermit Eczanesi
Ipekyolu
Uçar Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Edremit’te ruhsatsız yapılara beton döken firmalara ceza geliyor
Edremit’te ruhsatsız yapılara beton döken firmalara ceza geliyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Freni boşalan kamyon yan yattı: 1 yaralı
Freni boşalan kamyon yan yattı: 1 yaralı
Van’da kafes avcısı polise takıldı
Van’da kafes avcısı polise takıldı
Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.