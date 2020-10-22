Van heyetinden TOKİ Başkanlığına ziyaret

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının konut üretme, kentsel dönüşüm ve bu alandaki yapısal sorunlarda bütün Türkiye için büyük bir şans olduğunu söyledi.

Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ve Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer’in bulunduğu Van heyeti, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığını ziyaret etti. TOKİ tarafından ihalesi tamamlanan, ihale aşamasında olan ve proje safhasında olan yatırımların görüşüldüğü toplantıda; belediyelerin talepleri, millet bahçeleri ve sosyal konut sorunu da TOKİ Başkan Vekili Hakan Akbulut’a iletildi.

“TOKİ, Türkiye için büyük bir şanstır”

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Van Milletvekili Abdulahat Arvas, kente dair sorunları ve vatandaşların taleplerini yetkililere iletmek, bunlara çözüm aramak adına en üst düzeyde güçlü bir heyetle Ankara’da ziyaret ve temaslarda bulunduklarını belirtti. Arvas, “Özellikle 90’lı yıllardan itibaren başlayan köylerden kentlere göç hareketinden sonra kentleşme süreci hız kazanmıştır. Bu hızlı gelişme beraberinde konut ihtiyacı sorununu doğurmuştur. Van’da yıllardan beri devam eden konut problemi aynı zamanda ülkemiz içinde geçerlidir. TOKİ; konut üretme, kentsel dönüşüm ve bu alandaki yapısal sorunlarda bütün Türkiye için büyük bir şanstır.

2011 yılında Van ve Erciş’te meydana gelen depremlerde, TOKİ tarafından zor iklim şartlarına rağmen binerce konut bir yıl içinde başarılı bir şekilde tamamlamış vatandaşlarımıza teslim edilmişti. Van ve Erciş’te kurulan yeni yerleşim yerleri sosyal donatıları ile halen örnek yerlerdir” dedi.