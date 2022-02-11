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Van İl Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: "Vatandaşlar yerli aşıya rağbet gösteriyor"

11.02.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van İl Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: "Vatandaşlar yerli aşıya rağbet gösteriyor"

Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, yerli aşı TURKOVAC'ın Kovid-19 salgınıyla mücadelede önemli bir silah olduğunu söyledi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı oldu.

Aşıda TURKOVAC'ı tercih eden Arvas ve beraberindekiler, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Sünnetçioğlu, Kovid-19 salgınına karşı aşının hayati önem taşıdığını söyledi.

Aşının öneminden söz eden Sünnetçioğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar yerli aşıya ciddi rağbet gösteriyor. Salgına karşı büyük mücadeleler veriyoruz. Şu an yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 95'i 60 yaş ve üzeri. Birinci dozu olmayan veya hatırlatma dozunu yapmayanlar ağırlıkta. Aşılarını yapmamış ve hatırlatma dozu gelmiş tüm vatandaşlarımızın aşılarını yapmalarını öneriyoruz. Özellikle TURKUVAC yerli ve milli aşımızı öneriyoruz."

Vali Yardımcısı Balkanlıoğlu da "Vatandaşlarımızın yerli ve milli aşıya ilgisi iyi. Vatandaşlarımıza önerimiz bu aşıya rağbeti devam ettirmeleri yönünde. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz." dedi.

Milletvekili Arvas ise yerli aşının önemine vurgu yaparak, "Tereddüt etmeden aşımızı olduk. Vatandaşlarımız da aşılarını yapma konusunda gayret etsinler. Van'da salgınla mücadele konusunda iyi durumdayız." ifadelerini kullandı.

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