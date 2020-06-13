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Van İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında ilde yapılacak olan bütün etkinlikleri kısıtladı

VAN HABERLERİ  | 13.06.2020 13:02 | Son Güncelleme

Van İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı kararlar doğrultusunda ilde yapılması planlanan etkinliklerin kısıtlandığı belirtildi.Van Valiliği resmi internet sitesinde yayımladığı basın duyurusunda, “İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 11 Haziran 2020 tarih ve 2020/62 sayılı kararı doğrultusunda korona virüs kapsamında ilimiz için alınacak ek tedbirler aşağıda belirtilmiştir.

Van İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında ilde yapılacak olan bütün etkinlikleri kısıtladı

Van İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı kararlar doğrultusunda ilde yapılması planlanan etkinliklerin kısıtlandığı belirtildi.
Van Valiliği resmi internet sitesinde yayımladığı basın duyurusunda, “İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 11 Haziran 2020 tarih ve 2020/62 sayılı kararı doğrultusunda korona virüs kapsamında ilimiz için alınacak ek tedbirler aşağıda belirtilmiştir. Her türlü açık alanlarda yapılması planlanan eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla il sınırlarımıza gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırları içerisine girişleri ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem/etkinliğe katılım amacı ile ilimizden çıkışları yasaklanmıştır. İl sınırlarımız içinde araç, yaya gibi toplu olarak bulunulması/dolaşılması kısıtlanmıştır. İl sınırlarımız içinde karşılama ve uğurlama adı altında yapılabilecek her türlü etkinlik veya toplu hareketler kısıtlanmıştır. İl sınırlarımız içinde vatandaşlarımızın bir araya gelebileceği her türlü toplu faaliyet, hareket, gösteri, organizasyon gibi etkinlikler kısıtlanmıştır. İl sınırlarımız içinde yapılacak tüm açık hava toplantıları kısıtlanmıştır. İlimizin sınırları içinde (Görevli kamu kurumları hariç olmak üzere) yüksek sesle anons, duyuru gibi ses sistemlerinin kullanımı yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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