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Van-İran sınırında bir yılda 120 bini aşkın düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi

29.12.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran ile en uzun sınıra sahip Van'da yasa dışı geçişler ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ile teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yapımı süren 64 kilometrelik güvenlik duvarının 40 kilometresi tamamlandı - Vali Mehmet Emin Bilmez: - "Sınırımızda aldığımız önlemlerin Afganistan ve İran'da yankı bulduğunu gördük. İran'ın aldığımız önlemler sayesinde doğu sınırlarını korumaya başladığına tanıklık ettik"

MESUT VAROL - Van-İran sınırında güvenlik güçlerince sürdürülen çalışmalarda bu yıl 120 binin üzerinde düzensiz göçmenin sınırı geçmesi engellendi.

Komşu ülke İran ile en uzun sınıra sahip Van'da, ülkeye yasa dışı girişler, kaçakçılık faaliyetleri ve teröristlerin sızma girişimlerinin önlenmesi amacıyla başlatılan güvenlik duvarı çalışmalarına hava şartları nedeniyle ara verildi.

Sınırdan kaçak geçişlerin engellenmesi için başlatılan modüler güvenlik duvarı çalışmalarında 64 kilometrelik bölümün 40 kilometrelik kısmı tamamlandı, sınır hattında 235 kilometre de hendek kazıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinin 64 kilometrelik sınır hattında yapımı devam eden 45'i haberleşme ve 58'i gözetleme olmak üzere 103 optik kuleden bazıları devreye alındı.

Hudut hattında önlemlerini artıran güvenlik güçleri, termal kamera, sensör ve dürbünlerle gerçekleştirdikleri gözetleme, zırhlı araçlarla yaptıkları devriye faaliyetleri sayesinde bu yıl 120 binin üzerinde düzensiz göçmenin ülkeye girmesini önledi, 15 bin kişiyi de il sınırlarında yakaladı.

Güvenlik güçleri, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 1904 zanlıyı yakaladı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 880 araç ve 5 tekneye de el konuldu.

- Sınır hattının 40 kilometresinde duvar çalışmaları tamamlandı

Vali Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, sınır hattında hem fiziki hem de teknik anlamda ciddi önlemler aldıklarını hatırlattı.

İhalesi yapılan 64 kilometrelik sınır hattının 40 kilometresinde duvar çalışmalarının tamamladığını belirten Bilmez, 24 kilometrelik kısmın da bahar aylarında bitirileceğini söyledi.

Bölgede mayın temizleme çalışmalarında sona gelindiğini kaydeden Bilmez, "İran ile olan 231 kilometrelik bölümü de inşallah bu kışın ihale edip baharla beraber etaplar halinde çalışmalarına başlayacağız. Bir taraftan da sınırda hendek kazma çalışmaları yapıldı. 235 kilometrelik hendek kazıldı. Bu hendekler 4 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğinde. Hendek çıkışları jiletli telle kapatıldı." dedi.

Hudut hattında haberleşme ve gözetleme kulelerinin yapıldığını anlatan Bilmez, şu bilgileri paylaştı:

"Bölgede ilave kuleler yapıldı. Bölgede 103 optik kule yapıldı. Bunlardan 58'i gözetleme ve 45'i haberleşme kulesi. Bir kısmı devreye alındı. Bunlarda hem termal kamera hem de sensör var. Bu sene düzensiz göçmenlerle mücadelede aktif olarak insansız hava araçlarından yararlanıldı. Sınır birliklerimiz, jandarma, emniyet ve bu sene faaliyete başlayan sahil güvenlik birimlerimiz, sürekli koordineli şekilde düzensiz göçmen ve organizatörlerle ilgili çalışmalar yürüttüler. Bu sene 1904 organizatör yakalandı ve yarıya yakını tutuklandı. Bu yıl 880 araca ve 5 tekneye el konuldu. Sınır hattında 120 binin üzerinde göçmenin sınırı geçmesini engelledik. İl sınırlarımızda da 15 yaklaşık bin göçmen yakaladık."

- "Hava koşullarının kötü olduğu günleri tercih ediyorlar"

Bilmez, Türkiye'nin sınır hattında aldığı önlemler sayesinde İran'ın kendi sınırında önlem almaya başladığını vurgulayarak, "Bu sene 28 göçmen donarak, 13'ü trafik kazasında olmak üzere toplam 66 kişi hayatını kaybetti. Özellikle hava koşullarının kötü olduğu günleri tercih ediyorlar. İnşallah duvar çalışmaları bitince de bu sorun ortadan kalkacak. Sınırımızda aldığımız önlemlerin Afganistan ve İran'da yankı bulduğunu gördük. İran'ın aldığımız önlemler sayesinde doğu sınırlarını korumaya başladığına tanıklık ettik." ifadelerini kullandı.

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