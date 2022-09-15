YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 64 kilometresi tamamlandı

Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 64 kilometresi tamamlandı

15.09.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın İran hudut hattında yasa dışı geçişleri, kaçakçılık faaliyetlerini ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla güvenlik duvarı inşasının yanı sıra 283 kilometre hendek kazıldı

MESUT VAROL - Düzensiz göçmenlerin sınırdan yasa dışı geçişlerini önlemenin yanı sıra kaçakçılık faaliyetlerini ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla Türkiye-İran sınırında güvenlik duvarı, yeni kulelerin inşası ve hendek kazma çalışmaları devam ediyor.

İran ile en uzun sınıra sahip Van'da, sınırdaki güvenlik önlemlerini üst düzeyde tutan güvenlik güçleri, zırhlı araçlarla yaptıkları devriye faaliyetleriyle hudut hattını sürekli kontrol altında tutuyor.

Harekete duyarlı sensörler, termal kameralar, gece görüşlü dürbünler ve insansız hava araçlarıyla teknolojinin tüm imkanlarını kullanan güvenlik güçleri, tespit ettikleri yasa dışı faaliyetleri anında müdahaleyle engelliyor.

İnsansız hava araçları ve optik kulelerle sürekli gözetim altında tutulan 295 kilometrelik sınır hattında ihalesi yapılan 164 kilometrelik bölümün 64 kilometresinde duvar çalışmaları tamamlandı. 7 yüklenici firma tarafından sürdürülen çalışmalarda 283 kilometre de hendek kazıldı.

Sınırdaki, haberleşme ve gözetleme olmak üzere 103 elektro optik kuleden 51'i tamamlandı, 52'sine elektrik nakil hattı çekim işlemleri sürüyor. 72 lego ve 45 monoblok kulenin inşaatının da kısa süre içinde tamamlanmasıyla toplam 220 kuleden sınır hattının sürekli kontrol altında tutulması planlanıyor.

İnşaatı tamamlanan 64 kilometrelik güvenlik duvarının 55 kilometrelik bölümüne iki ve üç sıra şeklinde jiletli tel çekildi.

- "Çalışmalar hızlandı"

Şantiye şefi inşaat mühendisi Menderes Cengiz, AA muhabirine kış öncesi çalışmaların hızlandığını söyledi.

Ağrı'dan Hakkari'ye kadar olan sınırda çalışma yürüttüklerini anlatan Cengiz şunları kaydetti:

"Hududun güvenliği için çalışmalar hızla devam ediyor. Bir yandan hendekler kazılıyor bir yandan da duvar örülüyor yol ve kule yapılıyor, tel örgü çekiliyor. Yüzlerce personel ve iş makinesiyle çalışmalar yürütülüyor."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Van'da gazetecilerle buluştu:CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Van'da gazetecilerle buluştu:
İstanbul'da özel halk otobüsü işletmecilerinden eylemİstanbul'da özel halk otobüsü işletmecilerinden eylem
Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, gelecek maçlar için umutluDenizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, gelecek maçlar için umutlu
Anahtar Kelimeler:
Van güvenlik duvarı

Van Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
04:18
Sabah
05:41
Öğle
12:07
İkindi
15:38
Akşam
18:23
Yatsı
19:41

Van Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Perşembe

Polen Eczanesi
Ipekyolu
Oflas Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Polater Eczanesi
Ipekyolu
Asya Eczanesi
Tusba
Vanyolu Eczanesi
Ercis
Ayaz Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Kraliçe'nin cenaze töreninde korkutan anlar! Birden yere yığıldı

Kraliçe'nin cenaze töreninde korkutan anlar! Birden yere yığıldı

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.