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Van, İzmir Fuarı’nda dünyaya tanıtılacak

30.11.2023 11:09 | Son Güncelleme:
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Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Van’ın tarihi ve kültürel değerlerini Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’nda dünyaya tanıtmak için hazırlıklarını tamamladı.

Van, İzmir Fuarı’nda dünyaya tanıtılacak

Dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini bir araya getirecek olan fuar, 7-9 Aralık 2023 tarihlerinde Fuar İzmir’de düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde, İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık işbirliği ile Türkiye’nin en büyük uluslararası turizm platformlarından biri olan Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Ticaret ve Fuar Kongresi (TTI), 17’nci kez kapılarını turizm dünyasına açacak.

Turizm alanında en prestijli fuarlardan biri olan Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’nda Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü de yer alacak. Yerli ve yabancı turizm firmalarının görücüye çıkacağı uluslararası turizm fuarında Van’ın doğal güzellikleri, tarihi ve turistik yerleri tanıtılacak.

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