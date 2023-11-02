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Van Kent Meydanı açılış için gün sayıyor

02.11.2023 13:46 | Son Güncelleme:
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Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan kent meydanındaki çalışmalarda sona gelindi.

Van Kent Meydanı açılış için gün sayıyor

Yıllardır meydan özlemi yaşayan, konserler, mitingler ve eğlence programlarında büyük sıkıntıların yaşandığı Van’da, büyükşehir belediyesi yepyeni bir projeyi kente kazandırıyor. Kentin kalbi konumundaki Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan 6 bin 580 metrekarelik alanda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan meydan; konser, tiyatro, gösteri ve mitinglerde kullanılabilecek, ayrıca meydanda oturma alanları ve yeşil alan olacak. Yapılacak olan ışıklandırma çalışmalarıyla meydan, gece etkinliklerinde de rahatlıkla kullanılabilecek.

Meydanın bitişiğindeki Park AVM’nin devasa duvarı ise Van’ın doğal ve kültürel güzelliklerini yansıtan resimlerle donatıldı. Ressamlar tarafından duvara Akdamar Adası, Van Kalesi, Van Kedisi, Hüsrev Paşa Camii, flamingo ve Van balığı resimleri çizildi.

Kısa süre içinde yapımı tamamlanacak olan meydan, kentteki etkinliklerin yeni adresi olacak.

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