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Van Müftülüğü görevlileri yaşlılar için sahaya indi

VAN HABERLERİ  | 26.03.2020 17:44 | Son Güncelleme

Van İl Müftülüğü görevlileri de ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’na destek için sahada çalışmaya başladı.Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu’na destek vermek üzere Van İl Müftülüğü ve bağlı ilçe müftülüklerinde görevlendirmeler yapıldı.

Van İl Müftülüğü görevlileri de ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’na destek için sahada çalışmaya başladı.
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu’na destek vermek üzere Van İl Müftülüğü ve bağlı ilçe müftülüklerinde görevlendirmeler yapıldı. Ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri de imkanlar dahilinde yardımları ihtiyaç sahibi yaşlılara ulaştırmaya başladı.
Personelin sahadaki çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Ömer Keskin, vefa grubunda görev alan tüm personeli yürekten kutladığını ifade ederek, “Tüm dünyanın ve ülkemiz insanlarının bu virüs salgınından kurtulması için yüce Allah’tan dua ve niyazda bulunuyoruz” dedi.

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