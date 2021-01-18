YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Van, Muş, Bitlis, Hakkari'de 729 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Muş, Bitlis, Hakkari'de 729 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

18.01.2021 10:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van, Muş, Bitlis, Hakkari'de 729 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

VAN (AA) - Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 729 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından dolayı Bahçesaray'da 70, Çatak'ta 33, Başkale'de 1 ve Gürpınar ilçesinde 50 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe belediyeleri de etkili olan yağışın ardından yol ve kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

​​​​​​​- Hakkari

Hakkari'de iki gündür aralıklarla etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.

Valilikten alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 76 köy ve 119 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri de şehir merkezinde bulunan caddelerde kar temizleme çalışması yürütüyor.

"Beyaz örtü"yle kaplanan yüksek kesimlerde kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

- Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 215 köy yolunun ulaşıma kapandığını, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin kapanan köy yollarında çalışma yürüttüğünü belirtti.

Dün gece etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Vatandaşlar evlerinin, iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi, belediye ekipleri cadde ve sokaklardaki kar küreme çalışması yaptı.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 165 köy yolunun ulaşıma kapandığını ifade etti.

Kapanan yolların açılması için ekiplerin yönlendirildiğini aktaran Kurtkan, kısa sürede ulaşımın sağlanması için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Belediye ekipleri de kent merkezinde karla kaplanan yollarda çalışma yürüttü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi! Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi!
Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Hakkari Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
05:46
Sabah
07:11
Öğle
12:20
İkindi
14:58
Akşam
17:20
Yatsı
18:40

Hakkari Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Pınar Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Bulutlar Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Van, Muş, Bitlis, Hakkari'de 729 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Muş, Bitlis, Hakkari'de 729 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Hakkari’de 195 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’de 195 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Yüksekova’da yoğun kar yağışı

Yüksekova’da yoğun kar yağışı

Yüksekova’da uyuşturucu operasyonu

Yüksekova’da uyuşturucu operasyonu

6 katlı binadan düşen yavru kedi hayata tutundu

6 katlı binadan düşen yavru kedi hayata tutundu

Yüksekovalı gençlerden kardan fil

Yüksekovalı gençlerden kardan fil

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.