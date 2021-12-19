Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 144 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları ve kar nedeniyle 144 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar nedeniyle kent merkezi ile ilçelerdeki 25 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Karın etkili olduğu Muradiye ilçesinde çocuklar, kızak ve bidonlarla yüksek tepelerden kayarak eğlenceli anlar yaşıyor.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kent genelinde 2 gündür yağışların etkili olduğunu söyledi.

Yoğun kar nedeniyle 63 köy yolunun kapandığını belirten Yentür, yolların en kısa zamanda açılması için ekiplerin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bitlis'te de olumsuz hava koşulları dolayısıyla 50 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yüksek yerleşim yerlerinde yağışın etkili olduğunu belirterek, ekiplerin kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Hakkari'de kar nedeniyle kapanan 3 köy ve 3 mezraya ulaşım sağlanabilmesi için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

- Bölgede kar etkili olacak

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve karlı olacak.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği bölgede, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgar güney ve batı yönlerinden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

İl merkezleri için en yüksek sıcaklığın Van'da 5, Muş'ta 4, Bitlis ve Hakkari'de 1 derece olması bekleniyor.

