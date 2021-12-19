YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 144 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 144 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

19.12.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 144 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları ve kar nedeniyle 144 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar nedeniyle kent merkezi ile ilçelerdeki 25 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Karın etkili olduğu Muradiye ilçesinde çocuklar, kızak ve bidonlarla yüksek tepelerden kayarak eğlenceli anlar yaşıyor.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kent genelinde 2 gündür yağışların etkili olduğunu söyledi.

Yoğun kar nedeniyle 63 köy yolunun kapandığını belirten Yentür, yolların en kısa zamanda açılması için ekiplerin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bitlis'te de olumsuz hava koşulları dolayısıyla 50 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yüksek yerleşim yerlerinde yağışın etkili olduğunu belirterek, ekiplerin kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Hakkari'de kar nedeniyle kapanan 3 köy ve 3 mezraya ulaşım sağlanabilmesi için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

- Bölgede kar etkili olacak

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve karlı olacak.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği bölgede, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgar güney ve batı yönlerinden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

İl merkezleri için en yüksek sıcaklığın Van'da 5, Muş'ta 4, Bitlis ve Hakkari'de 1 derece olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
PARTNERMerakla bekleniyordu! AGİ'de yeni gelişmeMerakla bekleniyordu! AGİ'de yeni gelişme
Hakkari'de şehit askerler için tören düzenlendiHakkari'de şehit askerler için tören düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bitlis Hakkari Muş Van

Van Namaz Vakitleri 19 Aralık Pazar

İmsak
05:44
Sabah
07:12
Öğle
12:08
İkindi
14:34
Akşam
16:55
Yatsı
18:18

Van Nöbetçi Eczaneler19 Aralık Pazar

Burak Eczanesi
Ipekyolu
Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
Nefes Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
Engin Eczanesi
Ercis
Ayaz Eczanesi
Baskale
Arslan Saglık Eczanesi
Ozalp
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Balıkesirspor transfer tahtasını açtırmak istiyor

Balıkesirspor transfer tahtasını açtırmak istiyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor'da sportif direktörlüğe Deniz Kolgu getirildi

Bursaspor'da sportif direktörlüğe Deniz Kolgu getirildi

GÜNCELLEME - Antalya'da ayrı yaşadığı eşi ile oğlunu yaralayan koca, evdeki kişiyi öldürdü

GÜNCELLEME - Antalya'da ayrı yaşadığı eşi ile oğlunu yaralayan koca, evdeki kişiyi öldürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.