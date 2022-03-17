YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 172 yerleşimin yolu kardan kapandı

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 172 yerleşimin yolu kardan kapandı

17.03.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 172 yerleşimin yolu kardan kapandı

VAN (AA) - Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 172 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle ildeki 43 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Van-Bahçesaray kara yolu yoğun kar ve tipi dolayısıyla ulaşıma kapandı, çığ tehlikesi nedeniyle buradaki karla mücadele çalışmalarına ara verildi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yolların açılması için çalışmaya devam ediyor.

- Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle kent genelinde 76 köye ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de şehir merkezinde cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması başlattı.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, olumsuz hava koşullarından dolayı 43 köy yolunun kapandığını belirtti.

Belediye ekipleri de cadde ile sokaklarda kaldırım temizleme ve kar küreme çalışması yaptı.

- Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde kapanan 10 yerleşim yerinin yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı. Ekipler, köy yollarında genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devletin şefkatiyle büyüyen çocuklar, ihtiyaç sahiplerine hediyelik eşya üretiyorDevletin şefkatiyle büyüyen çocuklar, ihtiyaç sahiplerine hediyelik eşya üretiyor
Adana'da tefeci operasyonunda 11 zanlı yakalandıAdana'da tefeci operasyonunda 11 zanlı yakalandı
Türkşeker pancar avans fiyatını yüzde 25 artırdıTürkşeker pancar avans fiyatını yüzde 25 artırdı
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Hakkari Muş Van

Muş Namaz Vakitleri 17 Mart Perşembe

İmsak
04:54
Sabah
06:16
Öğle
12:28
İkindi
15:50
Akşam
18:29
Yatsı
19:46
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Evini bastı! Sevgilisini cinsel ilişki sırasında...

Evini bastı! Sevgilisini cinsel ilişki sırasında...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Bu besinleri yemeden önce iki kere düşünün! Çok fena tetikliyor

Bu besinleri yemeden önce iki kere düşünün! Çok fena tetikliyor

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.