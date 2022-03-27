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Van, Muş ve Bitlis'te 53 yerleşim biriminin yolu kapandı

27.03.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van, Muş ve Bitlis'te 53 yerleşim biriminin yolu kapandı

Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 53 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bölge illerinde etkili olan olumsuz hava şartları, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 16 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yolların açılması için çalışmaya devam ediyor.

- Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehymus Yentür, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 27 köy yolunun kapandığını söyledi.

Yentür, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yolları kısa sürede açmaya çalıştıklarını belirtti.

Kar nedeniyle beyaza bürünen kentte, belediye ekipleri cadde ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da kent genelinde 10 yerleşimin yolunun kapandığını, söz konusu yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

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