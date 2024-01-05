Van, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle 357 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van'da geçe başlayan kar nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde olumsuz hava koşulları sonucu 234 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Belediye ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ve diğer yollarda karla mücadele çalışması yürüttü.

MUŞ

Muş'ta dün etkili olan sağanağın ardından akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yoğun kar nedeniyle 75 köy yolunun kapandığını belirtti.

Vatandaşların mağdur olmaması için yolları kısa sürede açacaklarını ifade eden Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.

HAKKARİ

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 4 köy ve mezra yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışma başlattı.

Karayolları ekipleri de Yüksekova-Şemdinli kara yolundaki Haruna Geçidi'nde kar küreme çalışması yürüttü.

BİTLİS

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kardan dolayı 44 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kurtkan, kapalı köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Belediye ve Karayolları ekipleri de ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Vatandaşlar da araçlarının ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

