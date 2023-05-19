YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Müzesi binlerce ünik eseriyle geçmişe ışık tutuyor

Van Müzesi binlerce ünik eseriyle geçmişe ışık tutuyor

19.05.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başta Urartular olmak üzere birçok medeniyete ve tarihi çağlara ait 2 bin 800 eserin sergilendiği, canlandırma bölümlerinin yer aldığı Van Müzesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

Van Kalesi'nin kuzeyinde 13 bin metrekaresi kapalı 50 bin metrekare alan üzerine inşa edilen müze, Van'ın yanı sıra bölge illerinin de geçmişine ait önemli eserleri bünyesinde barındırıyor.

Tarihi eserlerin yanı sıra medeniyetlerin yaşam tarzına, savaşlarına ilişkin canlandırma bölümleriyle ziyaretçileri tarihi yolculuğa çıkaran Van Müzesi, dünyada Urartular dönemine ait en çok eserin sergilendiği müzelerin başında geliyor.

Çağdaş müzecilik anlayışıyla tasarlanan ve 45 bine yakın tarihi eserden 2 bin 800'ünün sergilendiği müze, kronolojik sıralamaya göre düzenlenen koridorlarıyla, ilgi görüyor.

"TEŞHİRE KOYABİLECEĞİMİZ 45 BİN ESERİMİZ VAR"

İl Kültür Turizm Müdürü Erol Uslu, AA muhabirine, müzelerin, dünya mirası konumundaki eserlerin geçmişten geleceğe aktarılmasında çok önemli görev üstlendiğini söyledi.

Temelleri Cumhuriyet döneminde atılan ve 1972'de müdürlük kapsamına alınan Van Müzesi binasının, 2011'de meydana gelen 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerde hasar gördüğünü belirten Uslu, bunun üzerine Van Kalesi'nin karşısında yeni bir bina inşa edildiğini anlattı.

Van'a modern bir müzenin kazandırıldığını dile getiren Uslu, "Çağdaş müzecilik kapsamında inşa edilen binamız 23 holden oluşuyor. 2019'da ziyaretçilere kapılarını açtı. Envanterinde kayıtlı olan Urartu dönemine ait eserleriyle ön plana çıkıyor. Dünyada Urartu koleksiyonunu barındıran tek müze diyebiliriz. Kaliteli ve çağdaş müzecilik anlayışını ön plana çıkararak ziyaretçileri geçmişten günümüze tarihi bir yolculuğa çıkarıyor." dedi.

Müzede Van'ın tarihi hafızasının bir bütün olarak görülebildiğini belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Müze çok zengin bir koleksiyona sahip. Teşhire koyabileceğimiz 45 bin eserimiz var. Ancak 2 bin 800 eseri sergiliyoruz. Canlandırmalarla o döneme ışık tutuyoruz. Birbirleriyle aynı olan eserleri sergilemektense ünik, insanların dikkatini çeken eserlere yer veriyoruz. Birçok müzede olduğu gibi Van Müzesi, Akdamar Adası ve Van Kalesi gibi ören yerlerimizde Müzeler Haftası kapsamında vatandaşlara ücretsiz hizmet veriliyor. 2023'te müze ve ören yerlerimiz yaklaşık 60 bin ziyaretçiyi ağırladı. Sezon daha yeni açıldı. İnşallah 2023 yılı Van için iyi bir turizm yılı olacak."

"BİRÇOK ESERİ BİR ARADA GÖRÜYORUZ"

İstanbul'dan gelen Özden Başak da "İlk kez bu müzeye geliyorum. Gerçekten çok özen gösterilmiş. Türkiye'de birçok müzeyi gezdim ama burayı çok etkileyici buldum. Çok keyif verici. Birçok eseri bir arada görüyoruz. Urartu medeniyetine ait bulguların hepsinin burada olması da ayrı bir güzellik katmış. Hiç bilgisi olmayan biri bile burada sağlıklı bilgilere erişebiliyor." dedi.

Ziyaretçi Tuğçe İyigün de "Ülkemizde gezilecek birçok müze var ama burası gerçekten çok güzel. Van'a kazandırılan çok özel bir müze. Canlandırmalar ve diğer eserler muazzam. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van'da otomobile çarpan minibüs, iş yerine girdiVan'da otomobile çarpan minibüs, iş yerine girdi
Esnaf Kefalet başkanı eski damadı tarafından öldürüldüEsnaf Kefalet başkanı eski damadı tarafından öldürüldü
Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği özel çocuklara umut olmaya devam ediyorKapadokya Engelli Yetenekler Derneği özel çocuklara umut olmaya devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
Müzeler Haftası Van van müzesi

Van Namaz Vakitleri 19 Mayıs Cuma

İmsak
03:04
Sabah
04:45
Öğle
12:08
İkindi
16:00
Akşam
19:21
Yatsı
20:55

Van Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Cuma

Polat eczanesi
Ipekyolu
Havva eczanesi
Tusba
Onur eczanesi
Caldiran
Yuva eczanesi
Muradiye
Nur eczanesi
Ipekyolu
Elbak eczanesi
Baskale
Uçar eczanesi
Ipekyolu
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.