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Van MYO’da devir teslim töreni

VAN HABERLERİ  | 28.12.2020 12:56 | Son Güncelleme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Van Meslek Yüksek Okulu Müdürü (Van MYO) Prof.

Van MYO’da devir teslim töreni

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Van Meslek Yüksek Okulu Müdürü (Van MYO) Prof. Dr. Sedat Yayla’nın rektör yardımcısı olarak atanması nedeniyle yerine Prof. Dr. Esvet Akbaş atandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Van Meslek Yüksek Okulu Müdürü (Van MYO) Prof. Dr. Sedat Yayla’nın rektör yardımcısı olarak atanması nedeniyle yüksek okulda devir teslim töreni düzenlendi. Van Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünden Van MYO’ya müdür olarak atanan Prof. Dr. Esvet Akbaş, görevi Prof. Dr. Sedat Yayla’dan devraldı. Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli tarafından rektör yardımcısı olarak atanan Prof. Dr. Sedat Yayla, Van MYO’da görev yapmaktan büyük bir onur duyduğunu ifade ederek, "Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin tensipleri doğrultusunda rektör yardımcısı olarak görevime başladım. Bu göreve atanmamdan dolayı rektörüme teşekkürlerimi sunuyorum. Rektör yardımcılığı görevimde de gece gündüz çalışarak bu üniversiteye ve şehrimize layık olmaya çalışacağım. Van MYO’da çalıştığım süre boyunca elimden gelenin en iyisini çalışma arkadaşlarımla birlikte yapmaya çalıştık. Akademik ve idari tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Esvet Hocamızın da çok faydalı işler yapacağına olan inancımla kendisine yeni görevinde başarılar dilerim" dedi.
Van MYO Müdürü Prof. Dr. Esvet Akbaş ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yayla’ya bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek, kendisine çiçek takdim etti. Prof. Dr. Akbaş, bu göreve atanması nedeniyle Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli’ye teşekkür ederek, "Van MYO, üniversitemizin en eski ve köklü birimlerinden biridir. Ben de diğer müdürlerimiz gibi bu birimi daha ileriye taşımak için tüm gücümle çalışacağım" diye konuştu.
Törene Van MYO Müdür Yardımcıları Öğretim Görevlisi Himmet Koltaş, Öğretim Görevlisi Metin Öndeş, Yüksek Okul Sekreteri Özkan Akbulut ve bölüm başkanları katıldı.

Van MYO’da devir teslim töreni

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