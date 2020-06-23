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Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı

VAN HABERLERİ  | 23.06.2020 11:18 | Son Güncelleme

Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapıldı.Van Organize Sanayi Bölgesinde yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, “Toplantımızı Valimiz Mehmet Emin Bilmez Beyin başkanlığında ve değerli heyet üyelerimizin katılımlarıyla gerçekleştirdik.

Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapıldı.
Van Organize Sanayi Bölgesinde yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, “Toplantımızı Valimiz Mehmet Emin Bilmez Beyin başkanlığında ve değerli heyet üyelerimizin katılımlarıyla gerçekleştirdik. Pandemi sürecinin devam ettiği bir dönemde yaptığımız yüz yüze toplantıda yeni normalleşme kurallarına tam riayet edilerek gerçekleştirildi. Sosyal mesafe, maske, ateş ölçümü ve hijyen kuralları titizlikle uygulandı. Toplantımızı ilk defa yapımını tamamladığımız yeni idari hizmet binamızda gerçekleştirdik. Yeni hizmet binamız başta valimiz olmak üzere tüm kıymetli heyet üyelerinden takdir aldı. Nezih, modern ve kullanım açısında son derece verimli bir tasarımla imar edilen mekânımız, sanayicimize ve ilimize inşallah hayırlı hizmetlere vesile olur. Toplantıda organize sanayi bölgemizin genel durumu değerlendirildi. Salgın sürecinin mali piyasalara etkileri, üretim ve istihdam üzerindeki tesirleri tartışıldı. Yeni normalleşme kuralları çerçevesinde ticari hayatın geleceği konuşuldu. Salgın sonrası üretimin canlanması ve istihdamın ivme kazanması yönünde görüş alışverişinde bulunuldu. OSB’mize kurulacak ve alt yapı çalışmalarına başlanan tekstil bölgesinin bir an evvel bitmesi, üretim ve istihdama hazır hale getirilmesi için çalışmaların takibi yönünde görüş birliğine varıldı. OSB’mize arsa tahsisi başvurusunda bulunan firmaların talepleri değerlendirildi. Yatırım için uygun bulunan firmalara tahsisler yapıldı. OSB’mizin son üç aylık mali bilançolarının analizi yapıldı. Kıymetli heyet üyelerinin öneri ve tavsiyeleri alındı. Herkesin ortak hedefi ilimizin kalkınması ve büyümesi için yatırım alanlarını artırmak, işsizliğin çözümü için de yeni üretim alanlarını çoğaltmaktır. Toplantı sonrası sanayicilerimize moral vermek için valimiz ve kıymetli heyet üyeleri bazı fabrikalarımızı ziyaret ettiler. Üretimleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldılar. Bizler de OSB yönetimi olarak valimize özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemlerde üretimin devamlılığı ve tedarik zincirinin kopmaması adına sanayimize ve sanayicimize olan pozitif yaklaşımlarından dolayı teşekkürlerimizi ilettik. İnşallah toplantımızın sanayimize ve ilimize hayırlı sonuçları olacaktır” dedi.

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