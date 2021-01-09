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Van OSB Başkanı Aslan gazeteciler gününü kutladı

09.01.2021 15:49 | Son Güncelleme:
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Van OSB Başkanı Aslan gazeteciler gününü kutladı

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan yayımladığı mesajında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, “Gazetecilik mesleği, onurlu ve şerefli bir meslektir.

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan yayımladığı mesajında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, “Gazetecilik mesleği, onurlu ve şerefli bir meslektir. Kamuoyunu doğru bilgilendiren, habercilikte ilkeselliği şiar edinen, tarafsız ve objektif habercilik yapan tüm gazeteciler ve basın yayın mensupları, kutsal bir görev yürütmektedirler. Toplumun olayları doğru bilmelerini ve bilinçlenmelerini sağlayan ilkeli gazetecilerdir. Tarafsız basın yayın yani gazetecilik, kamuoyunun vicdanıdır. Bağımsız gazetecilik, hiçbir siyasi veya politik bir parti ya da grubun tesirinde kalmadan, politikaların belirlenmesinde doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilme kabiliyetine sahiptir. Hür ve tarafsız basın bireysel değil, toplumsal çıkar ve menfaatler doğrultusunda haber yapar. Haktan, hukuktan yana hep duruş sergiler. Demokrasinin olmazsa olmazı olan basın yayın ne kadar hür olursa, toplumda o kadar özgür olur. Toplumun ekonomik ve sosyal refahı, bireylerin düşünce ve fikir hürriyeti, inanç ve yaşam biçimi özgürlüğü ne kadar kutsalsa; gazeteciliğin, basın yayının hürriyeti de o kadar kutsaldır. Bu çerçevede ülkenin ve vatanın birliğini ve bütünlüğünü, toplumun huzur ve barışını, bireylerin hak ve özgürlüklerini, toplumsal mutabakatı, tarafsız ve objektif haberciliği ilke edinen tüm basın emekçilerinin ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

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Van Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
05:50
Sabah
07:17
Öğle
12:18
İkindi
14:49
Akşam
17:10
Yatsı
18:32

Van Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Afşar Eczanesi
Ipekyolu
Akay Eczanesi
Ipekyolu
Arı Eczanesi
Ipekyolu
Akdağ Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
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