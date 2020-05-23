Van OSB Başkanı Aslan’dan Ramazan bayramı mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Ramazan bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ramazan bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Aslan, “Ramazan’ı uğurlarken “el-vedâ yâ şehr-i Ramazan” ilahileri söylüyor, bu rahmet, bağışlanma ve kurtuluşa erme ayından ayrılmanın hüznünü yaşıyoruz. Ama rahmeti bol Rabbimiz, âdeta “Üzülmeyin, bayram edin; çünkü bunu hak ettiniz, çünkü Ramazan’da ve bayramda olup biteni bilseniz ağlamaz gülerdiniz, mahzun olmaz sevinirdiniz” dercesine bize bir bayram lütfediyor. Hasretler kavuşuyor, dargınlar barışıyor, çocuklar cıvıldaşıyor. Bu neşe yerden manevî göklere, meleklerin dünyasına yansıyor, onlar da bizim bayramımıza iştirak ediyor. İnsanlığın büyük bir sınavdan geçtiği bu dönemde her zamanki bayramlardan farklı bir bayram kutlaması yaşayacağız. Maalesef toplu bayramlaşmalar olmayacak, büyüklere gidilmeyecek, dosta, ahbaba, akraba ziyaretleri yapılmayacak biraz mahzun bir bayram geçireceğiz. Ama bunu da Rabbimizin bir imtihanı olarak görüp, dersler çıkararak ilahi mesajı idrak etmeye gayret edeceğiz. Bayramın manevi duygusunu kendi içimizde ve beraber yaşadığımız aile efradımızla yaşamaya ve yaşatmaya çalışacağız. Başı rahmet ortası mağfiret ve sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan Ramazanın feyzinden, bereketinden, rahmetinden ve mağfiretinden istifade etmenin hazzıyla mutluluğuyla bayramımızı yaşayacağız. Bizleri mübarek üç aylara ulaştıran, ardından on bir ayın sultanı Ramazan’a kavuşturan, bize bahşettiği sağlık ve sıhhatle orucumuzu tutmamızı nasip eden ve bizleri vuslata erdiren Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler ediyoruz. Affın, bağışlanmanın, feyzin ve rahmetin sonsuz olduğu, ikramın sınırsız olduğu bu günlerin hatırına insanlığın covid-19 pandemisinden kurtuluşuna, kanın, gözyaşının, zulmün ve tecrittin son bulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğin tesisine, huzur, mutluluk ve barışın hüküm süreceği bir dünya dileğiyle tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

