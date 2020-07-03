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Van OSB idari hizmet binası yenileniyor

VAN HABERLERİ  | 03.07.2020 15:09 | Son Güncelleme

Van’ın gelişmesi ve değişmesine katkı sağlayan organize sanayi bölgesinin (OSB) idari hizmet binası baştan aşağı yenileniyor.Van’ın gelişmesinde, değişmesinde ve işsizlik sorunun çözümünde önemli katkılar sağlayan Van OSB, daha iyi hizmet verebilmek, daha hızlı iş takibi ortamı sağlamak ve modern bir görünüm oluşturmak için hizmet binasında başlattığı tadilat ve çevre düzenleme çalışmalarında sona gelindi.

Van’ın gelişmesi ve değişmesine katkı sağlayan organize sanayi bölgesinin (OSB) idari hizmet binası baştan aşağı yenileniyor.
Van’ın gelişmesinde, değişmesinde ve işsizlik sorunun çözümünde önemli katkılar sağlayan Van OSB, daha iyi hizmet verebilmek, daha hızlı iş takibi ortamı sağlamak ve modern bir görünüm oluşturmak için hizmet binasında başlattığı tadilat ve çevre düzenleme çalışmalarında sona gelindi. Van OSB’nin 1998 yılında kurulduğunu ifade eden Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, hizmet binasının ise 2001-2002 yılında inşa edildiğini söyledi. O zamanki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak hizmet binasının inşa edildiğini dile getiren Aslan, “O zamanlarda son derece kibar, küçük ve depreme dayanıklı bir bina inşa edildi. Bu binada yaklaşık 20 senedir sanayimize, yatırımcımıza ve buradaki kurumlarımıza hizmet veriliyordu. Bu süre içerisinde 10 yıl boyunca müdürlük nezdinde, 2008 ve 2009 yılından itibaren de başkanlık nezdinde burada bir temsiliyet söz konusu oldu ve bu binamızda bizlerde dahil olmak üzere müdürlerimiz ve başkanlarımız onurla, gururla görev yaparak sanayicimize, yatırımcımıza, ilimize ve ülkemize hizmet verdiler” dedi.
Özellikle son 5 yılda Van Organize Sanayi Bölgesinin büyüyerek belli bir noktaya geldiğini dile getiren Aslan, “Birinci etabın yanında ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci etapları da Allah’a şükür tamamlandı. Artık ihtiyaç üzerine ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin gelişmesi ve büyümesi için üretimine ve istihdamına sunacağız. Tabi OSB böyle bir gelişim kaydettikten sonra artık idare binamızda buna cevap veremez duruma geldi. Üst düzey bir yetkilimiz bizi ziyaret ettiğinde onları ağırlayacak veya bir konferans ya da bir toplantı düzenleyecek, eğitimler verebilecek bir alanımız yoktu. Bizde tüm bunları hesaplayarak organize sanayi bölgemize yakışan, modern, sağlam, nitelikli, kullanışlı ve ihtiyaçları giderecek bir bina profili tasarladık. Mühendis ve mimar arkadaşlarımızla çalışarak eski hizmet binamızı yıkmadan böyle bir hizmet binası inşa ettik” ifadelerini kullandı.
Eski hizmet binasının 300 metrelik bir alanda ve tek katlı olduğuna dikkat çeken Aslan, “Şimdiki binamızı 900 metrelik bir alana çıkardık. Güzel ve kullanışlı binamızda makam odası, çok amaçlı salon, toplantı salonu, bürolar, personelin yemek yiyebileceği ve dinlenebileceği bir yemekhane ve mescit bulunuyor. Ayrıca OSB’nin en çok bir arşiv odasına ihtiyaç vardı. Çünkü daha önce her boşluğa arşiv stokluyorduk. Şimdi ise geçmiş 20 yılını kapsayan ve 20 yıldan daha fazla bir zamanı taşıyacak bir yer tasarladık. İki aylık gibi kısa bir sürede hizmetin ve üretimin devamlılığı, büyümenin kalitesi ve istihdamın geleceği açısından böyle bir yeri sanayicimize kazandırdık. Çok mutluyuz. Bu anlamda bize destek veren herkese teşekkür ediyor, yeni hizmet binamızın ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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