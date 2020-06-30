Van OSB’de yatırım alanı genişliyor

Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 5. Etap genişleme alanı kapsamında yeni parsel tapularının alındığı müjdesini verdi.

Van Organize Sanayi Bölgesi 5. Etabın oluşmasıyla yeni yatırımların artacağını kaydeden Başkan Aslan, kurulacak istihdam alanlarıyla kentte işsizliğin minimum düzeye düşürüleceğini söyledi. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının ekonomi ve üretim üzerinde derin tesirler bıraktığını ifade eden Başkan Aslan, “Salgın, ekonomilerin küçülmesinin ve piyasaların daralmasının yanında ciddi işsizlik problemlerinin de oluşmasına sebebiyet vermiştir. Ülke ve il olarak zorlu bir sınav vermekteyiz. Bu süreçte Van Organize Sanayi Bölgesi olarak üretimin devamlılığının ve tedarik zincirinin kopmamasının önemine binaen, çalışmalarımızın kesintisiz devamı için gayret sarf ettik. Hamdolsun, OSB’mizde üretimler devam etti. Yasak ve kısıtlamaların devam ettiği dönemlerde bile üreticilerimize izinler alınarak çarkların sağlıklı bir şekilde dönmesine gayret edildi. Valimiz ve yetkililerimizin sanayiye ve istihdama olan pozitif yaklaşımları bizlere moral ve enerji verdi. Valimize ve diğer yetkililerimize sanayicilerimiz adına teşekkür ederiz” dedi.

“Amacımız, ilimizin ve ülkemizin kalkınmasına ve büyümesine destek sunmaktır”

5. etabın tamamlanmasıyla kentte işsizliğin ciddi boyutlarda düşeceğini anımsatan Başkan Aslan, “Korona virüs döneminde yeni üretim hatları için arsa tahsislerine devam ettik. OSB’mizin 4. etabında inşaat çalışmaları başlamış vaziyettedir. OSB’mizin en büyük alanını oluşturan 5. etabımızda projelendirme, sondaj, tevhid, ifraz ve parselasyon çalışmaları aralıksız devam etti. Bu alanın 100 hektarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB Altyapı Projesi için tekstil bölgesi olarak ilan ettik. Tekstil bölgesinin plan ve projeleri yapıldı, ihaleye çıkıldı ve şu an altyapı çalışmalarına başlandı. Geriye kalan 200 hektarlık yerimizin ise tüm işlemleri tamamlandı. 274 adet sanayi, teknik altyapı, yeşil alan, park, eğitim, sosyal ve idari parsel oluşturuldu ve tapuları alınarak yatırımcının hizmetine sunuldu. Buradaki amacımız, ilimizin ve ülkemizin kalkınmasına ve büyümesine destek sunmak, halkımızın refah seviyesini yükseltmektir. Ciddi bir işsizlik problemi ile karşı karşıya olan ilimiz ve ülkemiz için hem tekstil bölgesinde hem de sanayi parsellerinde kurulacak sanayi kuruluşları marifetiyle istihdam piyasasına değerli katkılar sunulacaktır” diye konuştu.