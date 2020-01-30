Van OSB’den Elazığ ve Malatya’ya destek

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Elazığ ve Malatya için başlattıkları yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemelerin afet bölgesine sevk edildiğini söyledi.

Elazığ ve Malatya’da yanan depremin ardından Türkiye genelinde olduğu gibi Van’da da depremzedeler için başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor. Bu kapsamda Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan malzemeler, Kızılay koordinatörlüğünde afet bölgesine sevk edildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremin herkesin içini yaraladığını belirterek, “Toplumsal duyarlılığın üst seviyeye çıktığı bu tür afetlerin bir daha yaşanmaması en büyük temennimizdir. Daha önce ilimizde yaşanan depremlerde olduğu gibi Elazığ ve Malatya illerimizde yaşanan bu depremde de ülke olarak tüm halkımız yekvücut olarak depremzede kardeşlerinin yanlarında durmuşlardır. Ülke olarak bizler büyük bir aileyiz. Acı, keder ve sevincimizi paylaşan müstesna bir topluluğuz. Afetin yaşandığı andan itibaren devlet ve millet olarak büyük bir dayanışma örneği göstererek felaket bölgesine maddi manevi her türlü destek sağlanmıştır. Bizler Van OSB yatırımcı ve sanayicileri olarak olayın vuku bulduğu ilk andan itibaren afeti yakından takip ederek kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmeye çaba sarf etmişiz. Depremzede kardeşlerimize azda olsa bir destek bizden sloganıyla başlattığımız yardım kampanyasına sanayicimiz büyük teveccüh göstererek çok değerli katkılar sunmuşlardır. Hemen hemen tüm sanayicinin katılımıyla ciddi bir yardım toplanmıştır. Toplanan yardımlar, Kızılay koordinatörlüğünde afet bölgesine sevk edilmiştir. Büyük bir dayanışma ve kardeşlik örneği gösteren tüm sanayicilerimize teşekkür ediyoruz. Tekrardan Elazığ ve Malatya depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabbim bir daha böyle acıları yaşatmasın inşallah” dedi.

