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Van otogarındaki eski binalar yıkıldı

VAN HABERLERİ  | 30.05.2020 12:50 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası otobüs terminalinde harabe görünümüne sahip yıllardır atıl durumdaki eski sosyal tesislerin yıkımına başladı.Van Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası otogarda yapılacak olan yenileme çalışmaları kapsamında alan içerisindeki yıllardır kullanılmayan, ağır hasarlı ve harabe durumdaki sosyal tesisler, ilçe otogarı ile diğer eklentilerini yıkıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası otobüs terminalinde harabe görünümüne sahip yıllardır atıl durumdaki eski sosyal tesislerin yıkımına başladı.
Van Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası otogarda yapılacak olan yenileme çalışmaları kapsamında alan içerisindeki yıllardır kullanılmayan, ağır hasarlı ve harabe durumdaki sosyal tesisler, ilçe otogarı ile diğer eklentilerini yıkıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın koordinasyonunda yıkım çalışmaları sabah saatlerinde başladı. Kontrollü bir şekilde sürdürülen yıkım çalışmalarından çıkan molozlar hafriyat alanına kamyonlarla taşınıyor. Kısa süre içerisinde yıkımı tamamlanarak kötü görüntüden arındırılacak olan sosyal tesis ve ilçe otogarının yerine, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından daha modern ve vatandaşın hizmet ihtiyaçlarına cevap verecek yeni yapılar inşa edilecek.
Öte yandan otogardaki yenileme çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlanacağı kaydedildi.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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