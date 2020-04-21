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Van Persie'den Louis van Gaal hakkında itiraf!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.04.2020 20:57 | Son Güncelleme

Hollanda futbolunun efsane ismi ve bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Robin Van Persie, Fenerbahçe'ye transferindeki süreci anlattı.

Hollanda'nın efsane futbolcularından Robin van Persie, 2015 yılında Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olma sürecini anlattı. geliş sürecini anlattı. Geçtiğimiz sezon Feyenoord formasıyla futbola veda eden yıldız isim, İngiliz devinden ayrılmasında teknik direktör Louis van Gaal'in başrol oynadığını söyledi.

Goal.com'da yer alan habere göre Van Persie, deneyimli hocanın kendisini takımdan nasıl gönderdiğini şu şekilde dile getirdi:

Persie, "Van Gaal ile bir görüşmemiz oldu. Bana, 'Robin, yollarımız ayrılacak. Ben teknik direktörüm, sen de oyuncusun. Gitme vaktin geldi' dedi. Ona hala kontratım olduğunu hatırlattım. O da bana 'Umrumda değil' yanıtını verdi."

"BU KADAR ACIMASIZ OLACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Persie, "Acımasızdı. Kulüpteki kariyerimin sonuna doğru bir şeyler olacağını hissetmiştim ama bu kadar acımasız olacağını düşünmemiştim. Böyle bir tavır görünce aklınızdan bir sürü şey geçiyor. Kontratım sürüyordu, ailem mutluydu. İngiltere'deki 11. yılımdı. Orada yaşamayı seviyorduk. Çocuklarımın okulu ve arkadaşları vardı. Bir anda her şey gözümün önüne geldi. Böyle bir şeye nasıl reaksiyon gösterirsiniz ki?" dedi.


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