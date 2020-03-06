SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Van Persie Feyenoord'da hoca oldu

Van Persie Feyenoord'da hoca oldu

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 06.03.2020 18:15 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon aktif futbol hayatına son veren Robin Van Persie, altyapısında oynadığı ve futbolu bıraktığı kulüp olan Feyenoord'da teknik ekibe katılıyor.

Geçtiğimiz sezon aktif futbol hayatına son veren, 2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe'de de forma giyen Robin Van Persie, Feyenoord teknik ekibine katılıyor.

Feyenoord, Robin Van Persie için hem altyapısında formasını giydiği hem de futbolu bıraktığı takım olması açısından büyük önemli yeri olan bir kulüp.

Feyenoord'un teknik direktörlüğünü yine bir dönem Fenerbahçe adına görev yapmış olan Dick Advocaat yapıyor. Advocaat ve Van Persie ikilisi, Dick Advocaat'ın 2016/2017 sezonunda Fenerbahçe teknik direktörü olduğu dönemde beraber çalışmıştı.

Hollandalı emekli golcü, Feyenoord takımında Forvet Antrenörü olarak görev alacak. Feyenoord, şu anda Hollanda Eredivisie'de 3. sırada bulunuyor.

VAN PERSIE'NİN FUTBOLCULUK DÖNEMİ VE RAKAMLARI

İngiltere'de Arsenal ve Manchester United formaları ile başarılı dönemler yaşayan Van Persie, ülkemizde Fenerbahçe formasını giydiği dönemde sık sık sakatlanması nedeniyle eleştirilerin odağı oldu.

Koleksiyonunda Premier Lig, FA Cup ve UEFA Kupası gibi kupalar bulunduran Hollandalı golcü, 2 kez de Premier Lig gol kralı olma sevinci yaşadı.

Van Persie kariyerinde çıktığı 596 maçta, 274 gol ve 98 asist üretti. 36 yaşındaki emekli golcü, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde 57 Süper Lig maçına çıktı ve 25 gol-6 asistlik katkı sağladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusuKameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusu
Danimarkalı eski yıldızda koronavirüs tespit edildiDanimarkalı eski yıldızda koronavirüs tespit edildi
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hollanda van persie feyenoord hoca

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan İdlib'deki ateşkes sonrası ilk açıklama

Erdoğan'dan İdlib'deki ateşkes sonrası ilk açıklama

Bartın'da 107 üniversiteli hastanelik oldu

Bartın'da 107 üniversiteli hastanelik oldu

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı bombası!

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı bombası!

Fenerbahçe'den flaş Abdullah Avcı açıklaması

Fenerbahçe'den flaş Abdullah Avcı açıklaması

Beşiktaş'ta büyük şok! Yıldız isim sezonu kapattı

Beşiktaş'ta büyük şok! Yıldız isim sezonu kapattı

F.Bahçe'nin genç yıldızı elden kaçabilir

F.Bahçe'nin genç yıldızı elden kaçabilir

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Eintracht Frankfurt turu aldı, Basel'in rakibi oldu

Eintracht Frankfurt turu aldı, Basel'in rakibi oldu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Avrupa'da devrim! İki lig birleşiyor...

Avrupa'da devrim! İki lig birleşiyor...

Hagi sürprizi! F.Bahçe'yi açıkladı

Hagi sürprizi! F.Bahçe'yi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van Persie Feyenoord'da hoca oldu

Van Persie o takıma hoca oldu

Ceferin'den EURO 2020 ve koronavirüs açıklaması

Ceferin'den EURO 2020 ve koronavirüs açıklaması

Danimarkalı eski futbolcu Thomas Kahlenberg'de koronavirüs tespit edildi

Danimarkalı eski yıldızda koronavirüs tespit edildi

Arsenal'den flaş Orkun Kökçü hamlesi

Arsenal'den flaş Orkun Kökçü hamlesi

PSG 5-1 Olympique Lyon (Maç Sonucu) PSG Fransa Kupası'nda finale çıktı

PSG 5-1 Olympique Lyon (Maç Sonucu) PSG Fransa Kupası'nda finale çıktı

Haaland'dan flaş Ibrahimovic sözleri!

Haaland'dan flaş Ibrahimovic sözleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.