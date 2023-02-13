Van polisinden depremzede çocuklar için etkinlik

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan depremlerin ardından yaraların sarılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Van Emniyet Müdürlüğünden Malatya’ya giden polisler de yaraların sarılmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri de kentte asayişin sağlanması, arama kurtarma ve yardım dağıtımının yanı sıra depremzedelerin yaşadıkları travmadan bir süre de uzaklaşabilmeleri adına çocuklar için etkinlik düzenleyerek oyuncak dağıtımı yaptı.

