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Van polisinden depremzede çocuklar için etkinlik

13.02.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da çocuklar için etkinlik düzenleyerek oyuncak dağıtımı yaptı.

Van polisinden depremzede çocuklar için etkinlik

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan depremlerin ardından yaraların sarılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Van Emniyet Müdürlüğünden Malatya’ya giden polisler de yaraların sarılmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri de kentte asayişin sağlanması, arama kurtarma ve yardım dağıtımının yanı sıra depremzedelerin yaşadıkları travmadan bir süre de uzaklaşabilmeleri adına çocuklar için etkinlik düzenleyerek oyuncak dağıtımı yaptı.

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Van ekibi deprem bölgesinde yaralı hayvanları tedavi ediyorVan ekibi deprem bölgesinde yaralı hayvanları tedavi ediyor
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