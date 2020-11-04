Van SDİ’den ’40 Çizgi 40 Hadis’ sergisi

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (VAN SDİ) düzenlediği ‘40 Çizgi 40 Hadis’ sergisi ile Peygamberimiz Hazreti Muhammed’i (SAV) hedef alan alçakça ifadelere tepki gösterdi.

Eski belediye binası yerinde düzenlenen sergide bir açıklamada bulunan Van SDİ yetkilileri, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobinin Avrupa’nın aklını esir aldığını ifade ederek, çoğulculuk söylemlerinin sırçasının döküldüğünü ve aşırı sağ siyasetin ürettiği politikaların siyaseti belirler hale geldiğini söylediler. Almanya’da cami baskını, Hollanda’da Gert Wilders’in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve Macron’un ifade hürriyeti arkasına sığınarak İslam’a ve Peygamberimize saldıran unsurlara sahip çıkması cinnetin boyutlarını gösterdiğini vurgulayan yetkililer, “Dine ve kutlu Nebi’ye dönük hakaret faillerinin kuyruğuna takılan ülkelerin ve yöneticilerin, emperyalist taşeronluğu ve kapitalistlerin sömürü baronluğu sıfatlarının sona ermesinin de yakın olduğuna inanıyoruz. Avrupa’daki kimi siyasetçilerde olduğu gibi Macron da kirli siyasetine malzeme aramaktadır. Macron, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine ortak olmaktadır. Bu bir akıl yitimidir. İslam ve Müslümanlar üzerinden güç devşirmeye çalışan, deyim yerindeyse aklını yitirmiş küresel emperyalist odaklara yardakçılık yapanları, korku çemberi sımsıkı sarmış durumdadır” dediler.

Özgürlüğün; dünya insanlığın ikametgâhı olduğuna değinen yetkililer, “Renkleri, fikirleri ve inançları; hakaret etme, küçük görme, şiddeti çağırma aracı yapan, kendi kirli oyunları için saklama tezgâhları oluşturan, siyasi kimlikleri, ideolojik örgütlere ve emperyalist devletlere birlikte cevap vermeli, onlara yenilgiyi birlikte tattırmalıyız. İnancımız, farklı olabilir. Fikirlerimiz karşıt görünebilir. Ama çok temel bir ortaklığımız var; biz insanız ve dünyada birlikte yaşıyoruz. Hiç kimse, hiç kimsenin dinine, hükümlerine ve kutsallarına hakaret etme, onları yok etme hakkına sahip değildir ve olamayacaktır. İnanca ve değerlere savaş açanlara, kutsallarımıza hakaret edenlere karşı dayanışmayı güçlendireceğiz ve birlikte mücadele edeceğiz. Macron gibiler, inanca ve kutsallara hakaretle yenilgilerini gizlemeye, yok oluşlarını geciktirmeye, kirli düzenlerini devam ettirmeye yönelik tetikçi konumlarını devam ettiriyorlar. Bu tezgâh temelde, İslam’ı ya da insanı önemsemeyen, hayatı, dünyayı ve iktisadı kendi tekelinde gören emperyalist tapınağın, kapitalist şövalyelerinin unvanlarını, imkânlarını ve düzenlerini kaybetmeme feryadından başka bir şey değildir. Uyanan bu dünyayı selamlarken, gönlümüzce rahmet peygamberine salavat getiriyor ve bütün benliğimizle, bütün güzel sözlerin insicamıyla sesleniyoruz, ya Muhammed seni seviyoruz" ifadelerini kullandılar.

Açıklamalarında İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen yetkililer, “İzmir’de meydana gelen 6.6’lık yıkıcı depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Özalp ilçemizdeki halk pazarında çıkan yangından etkilenen vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” diye konuştular.



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