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Van SDİ’den Ali Erbaş’a destek

VAN HABERLERİ  | 27.04.2020 14:14 | Son Güncelleme

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ) Dönem Sözcüsü Cevdet Arvas, “VAN SDİ ve bileşenleri olarak bizim inancımıza göre, Prof.

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ) Dönem Sözcüsü Cevdet Arvas, “VAN SDİ ve bileşenleri olarak bizim inancımıza göre, Prof. Dr. Ali Erbaş’ın söyledikleri doğrudur ve söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz” dedi.
Açıklamalarda bulunan Cevdet Arvas, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Hoca’nın Ramazan ayının ilk Cuma hutbesinde, Kur’an-ı Kerim’in eşcinsellik ve Lut kavmi ile ilgili ayetlerine atıfta bulunarak ‘eşcinsellik sapkınlıktır’ söylemesi üzerine bazı kesimler tarafından linç edilmek istendiğini söyledi. Arvas, “VAN SDİ ve bileşenleri olarak bizim inancımıza göre, Prof. Dr. Ali Erbaş’ın söyledikleri doğrudur ve söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz. İnsanlığın ahlaki kodlarıyla oynamak isteyen bazı kesimler, Lut kavminin avukatlığını üstlenerek İslam’a saldırmayı kendilerine bir görev atfetmişlerdir. Allah’ın emirleri doğrultusunda ve Kur’an ayetleri ile doğrudan insanlara gerçekleri ifade etmeye çalışan Prof. Dr. Ali Erbaş, tüm dünyaya ve eşcinselliği savunan LGBT güruhuna karşı malumun ilanını ortaya koymuştur. Eşcinselliğin Rabbimiz tarafından lânet edildiği ve İslam’da kadın ve erkek olarak yaratılan her cinsin kendilerine has özelliklerinin olduğunu ifade etmek istiyoruz. Ayrıca her cinsin kendi fıtri yapısını sürdürmesi, yani kadının erkekleşmemesi veya erkeğin kadınlaşmaması şeklinde doğuşta getirilen fıtri özelliklerin ayrışması toplumda ahlaki olgunluğun da bir göstergesi olacaktır. Hazreti Muhammed (S.A.V). kadına benzemeye çalışan erkeleri ve erkeğe benzemeye çalışan kadınları lanetlemiştir (Buhari, Libas 61-62) Yine livata olarak tabir edilen homoseksüellik (eşcinsellik ) hem Kur’an-ı Kerim’de hem de hadislerde çirkin bir fiil olarak nitelendirilerek şiddetle yasaklanmıştır. Ayrıca Lut kavminin akıbetinden ibret alınması için örnekler de gösterilmiştir. ‘Âlemlerin içinde erkeklere mi gidiyorsunuz. Ve Rabbinizin, sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz? Siz sınırı aşan kavimsiniz. (Şuara, 26/165,166)’ Ayetinde de bu husus özellikle anlatılmaktadır. Cumhurbaşkanımızın da İstanbul sözleşmesini yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini belirtmiş olmasıyla birlikte bu sürecin hızlandırılmasını, LGBT güruhunu güçlü kılıp, pervasızca hareket etmelerine yol açan İstanbul sözleşmesi feshedilmeli, Müslüman bir toplumun yaşadığı ve 1000 yıllık İslam beldesi olan ülkemizde aleni olarak eşcinsellik savunan LGBT dernekleri kapatılmalı, bu tür eylemlere yasal bir statü getiren İstanbul sözleşmesi feshedilmelidir” dedi.

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