Van Sebze-Meyve Hali’ndeki yenileme çalışmaları tamamlandı

Van Büyükşehir Belediyesi, Sebze-Meyve Hali’nde başlattığı yenileme çalışmalarını tamamlayarak yeni bir görüntüye kavuşturdu.

Van Büyükşehir Belediyesi, Hacıbekir Caddesi üzerinde bulunan yaklaşık 40 bin metrekare alan üzerinde kurulu Sebze-Meyve Hali’nde kısa bir süre önce yenileme çalışmaları başlamıştı. İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığının koordinasyonunda hal esnafının talepleri doğrultusunda yapılan çalışma ile hal giriş ve çıkış noktasındaki zemin kodu yükseltilerek özellikle ağır tonajlı araçların daha rahat bir şekilde hale girip çıkmaları sağlandı. Asfalt çalışması da yapılan sebze halinde aynı zamanda hal yerleşkesinde çizgi çalışması yapılarak işletmeler arasındaki mesafeler de belirlendi.

Ayrıca hal girişi de yenilenerek, ışıklı tabela ve LED ekran yerleştirildi. Yerleştirilen LED ekrana anlık olarak haldeki meyve ve sebze fiyatları yansıtılacak.

Sebze-Meyve Hali’nin uzun yıllardır Vanlılara hizmet verdiğini belirten İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Adnan Ergenç, yeni hal projesinin çevre yoluna entegre olduğundan mevcut Sebze-Meyve Hali’nde ufak dokunuşlar yaparak hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yapılan çalışmalardan memnun olan hal esnafı ise Van Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

