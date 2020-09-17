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Van Spor FK’den 3 transfer daha

VAN HABERLERİ  | 17.09.2020 09:59 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig temsilcisi Van Spor Futbol Kulübü (FK), 3 futbolcuyu daha renklerine kattı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Van Spor Futbol Kulübü (FK), 3 futbolcuyu daha renklerine kattı. Kırmızı siyahlı takım, Bursaspor’da forma giyen 23 yaşındaki stoper Rüştü Hanlı ile İstanbulspor’da forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli sağ kanat Zafer Şensoy’u renklerine bağlarken, Adanaspor’da forma giyen 22 yaşındaki santrafor Utku Şen’ de kiralık olarak renklerine bağladı.

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