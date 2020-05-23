YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çalışanlarından örnek yardımlaşma

Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çalışanlarından örnek yardımlaşma

VAN HABERLERİ  | 23.05.2020 17:30 | Son Güncelleme

Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çalışanlarından örnek yardımlaşma sergileyerek, 40 aileye gıda kolisi yardımında bulundular.

Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çalışanlarından örnek yardımlaşma sergileyerek, 40 aileye gıda kolisi yardımında bulundular. Yardım dağıtımı yapılan aileler içerisinde doğum günü olan 7 yaşında bir çocuğun doğum gününü kutladılar.
2 aydır evlerinden ve ailelerinden ayrı kalarak mesailerine devam eden Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu izolasyon grupları personelleri yardımlaşma organizasyonu hazırlayarak, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Soner Erden‘in desteği ile Van’daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundular. Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Covid-19 hastalığının ceza infaz kurumlarında görülmesini önlemek amacı ile Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Soner Erden ve Kurum Müdürü Tamer Aslan’ın koordinasyonu ile Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelleri içerisinden seçilerek oluşturulan ve evlerinden, ailelerinde ayrı olarak Van’daki 2 yurtta kalarak mesailerine devam eden Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu izolasyon grupları, izolasyon sürecinde dahi mübarek Ramazan ayının önemini, birlik, beraberlik ve yardımlaşma ayı olduğunu unutmayarak ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundular. Van Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile iş birliği yapılarak, vakıf müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin adresleri alınarak, 40 aileye gıda yardımı kolisi hazırlandı. Van Tipi Ceza İnfaz Kurumu Vefa Sosyal Destek ekibinin özenli çalışmaları ile dağıtımını sağladılar. Mart ayından itibaren izolasyonda olan Van T Tipi Ceza İnfaz Kurumu personelleri ülkenin ve dünyanın içinden geçtiği bu zor süreçte en önemli hususlardan birinin milli birlik ve beraberlik ile yardımlaşma olduğunun önemine vurgu yaptılar.

“7 yaşındaki Hamza’nın doğum gününü kutlandı”
Yardım dağıtımı yapılan aileler içerisinde 7 yaşında bir çocuğun doğum gününe tesadüf etmesi ile Ceza İnfaz Kurumu Vefa Sosyal Destek ekibi pasta ve hediyelerini alarak Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 1. Müdürü Tamer Arslan’ın da katılımı ile küçük Hamza’nın doğum gününü kutladılar. Dayanışma ruhunun örneğinin sergilendiği günde Kurum Müdürü Tamer Arslan, 2 aydan fazla bir süredir izolasyonda bulunan fedakarca mesailerine devam eden kurum personeline ve Van T Tipi Ceza İnfaz Kurumu Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine ihtiyaç sahibi aileleri düşünerek yürüttükleri yardımlaşma programı için teşekkür etti. Milli birlik ve beraberliğimize katkı sağlamak için kurum olarak çalışmalarının devam edeceğini belirten Arslan, ziyaret ettikleri ailelerin ve tüm vatandaşlarımızın kurum çalışanları adına mübarek Ramazan bayramını kutladığını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptüGörüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptü
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Erdinç Acar: “Konutta alıcıya gün doğdu”

Erdinç Acar: “Konutta alıcıya gün doğdu”

Kazaya sebep olan sürücü kaçtı

Kazaya sebep olan sürücü kaçtı

İzmir’de 430 bin kişilik iftar sofrası

İzmir’de 430 bin kişilik iftar sofrası

Aydın’da Covid-19 tedavisinde bir ilk

Aydın’da Covid-19 tedavisinde bir ilk

Tırın çarptığı genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Tırın çarptığı genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Van Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
02:59
Sabah
04:42
Öğle
12:08
İkindi
16:01
Akşam
19:25
Yatsı
21:00

Van Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Çınar Eczanesi
Ipekyolu
Elıf Eczanesi
Ipekyolu
Oflas Eczanesi
Ipekyolu
Polat Eczanesi
Ipekyolu
Talay Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.