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Van Ticaret Borsası deprem bölgesine yardım gönderdi

VAN HABERLERİ  | 29.02.2020 10:29 | Son Güncelleme

Van Ticaret Borsası (VanTB) Başkale’de meydana gelen deprem sonrası bölgeye yardım gönderdi.Van Ticaret Borsası yönetimi Başkale’de bulunan ve depremden etkilenen sınır köylerine ulaştırılmak üzere hazırlanan ihtiyaç malzemelerini yardım araçlarıyla ilçeye gönderdi.

Van Ticaret Borsası deprem bölgesine yardım gönderdi

Van Ticaret Borsası (VanTB) Başkale’de meydana gelen deprem sonrası bölgeye yardım gönderdi.
Van Ticaret Borsası yönetimi Başkale’de bulunan ve depremden etkilenen sınır köylerine ulaştırılmak üzere hazırlanan ihtiyaç malzemelerini yardım araçlarıyla ilçeye gönderdi. Depremin ilk günlerinden bu yana Başkale’de olduklarını ve depremzedeleri yalnız bırakmadıklarını belirten Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, acılarını yürekten paylaştıklarını söyledi. Depremin yaralarını sarmak için bir nebze de olsa destek olmak istediklerini bu amaçla yardım malzemelerini bölgeye gönderdiklerini ifade eden Süer, “Van olarak zor günlerden geçiyoruz. Üst üste yaşadığımız felaketlere bir de deprem acısı eklendi. Başkale depremi yüreklerimizi burktu. İlk andan itibaren yönetimimle birlikte köyleri tek tek dolaşarak ihtiyaçları tespit ettik, kederlerini paylaştık. Böylesi süreçler birlik, beraberlik ve kenetlenme ile atlatılır. Bunun bilinci ile Başkale halkının hep yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Nerde bir sıkıntı varsa bunu paylaşmak ve gücümüz ölçüsünde gidermek boynumuzun borcudur. Deprem sonrası üyelerimizle olağanüstü toplanarak neler yapabileceğimizi istişare ettik. Bölgede ihtiyaç duyulan malzemeleri personellerimizle birlikte Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na teslim ettik. Dilerim böylesi büyük bir acıyı bir daha yaşamayız. Bu vesile ile depremde vefat eden vatandaşlarımızı rahmetle anarken kederli yakınlarına ve Van halkına sabır diliyorum” dedi.

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