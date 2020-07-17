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Van TSO denetimden tam puan aldı

VAN HABERLERİ  | 17.07.2020 18:07 | Son Güncelleme

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), TS EN: ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi ve 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kapsamında 2 gün süren denetim sonunda tam puan alarak sistemini yeniledi.2007 yılından bu yana Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yer alan Van Ticaret ve Sanayi Odası, TSE Sistem ve Akreditasyon denetçisi tarafından 2 gün boyunca yapılan denetimlerden başarıyla çıktı.

Van TSO denetimden tam puan aldı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), TS EN: ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi ve 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kapsamında 2 gün süren denetim sonunda tam puan alarak sistemini yeniledi.
2007 yılından bu yana Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yer alan Van Ticaret ve Sanayi Odası, TSE Sistem ve Akreditasyon denetçisi tarafından 2 gün boyunca yapılan denetimlerden başarıyla çıktı. Van TSO’dan yapılan yazılı açıklamada, “Kurumsal olmanın gereği ve üyelerimize en iyi hizmeti vermenin gayreti ile çalışıyoruz. Kalite Yönetim Sistemi ile Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kurumumuzun vazgeçilmezidir. Üyelerimize en iyi ve kaliteli hizmeti vermek için sürekli bir yenilenme ve geliştirme çabası içindeyiz. Birçok çalışmamız, örnek uygulama seçildi. Üyelerimize hizmet verirken, sistem gereği çalışanlarımızda sürekli eğitimlerle kendilerini geliştiriyorlar. Bu anlamda Türkiye’nin en kaliteli hizmet veren odalardan biriyiz” denildi.

Van TSO denetimden tam puan aldı

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