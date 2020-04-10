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Van TSO’dan ‘işlek caddelere kısıtlama’ açıklaması

VAN HABERLERİ  | 10.04.2020 17:43 | Son Güncelleme

Van Ticaret ve Sanayi Odası, kentin en işlek caddelerinde yaya ve araç geçişine kısıtlama getirilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.Van Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisiyle mücadele kapsamında Türkiye genelinde alınan tedbirler kapsamında Van Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Cumhuriyet Caddesi-İkinisan Kavşağı’na kadar, Maraş Caddesi-Semaverli Kavşağa kadar olan bölümünde trafik ve yaya geçişine bugün saat 14.00 itibariyle kısıtlama kararı aldığı hatırlatıldı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası, kentin en işlek caddelerinde yaya ve araç geçişine kısıtlama getirilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.
Van Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisiyle mücadele kapsamında Türkiye genelinde alınan tedbirler kapsamında Van Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Cumhuriyet Caddesi-İkinisan Kavşağı’na kadar, Maraş Caddesi-Semaverli Kavşağa kadar olan bölümünde trafik ve yaya geçişine bugün saat 14.00 itibariyle kısıtlama kararı aldığı hatırlatıldı. Açıklamada, “Karar gereği kısıtlama bulunan caddelere zorunlu haller dışında araç ve yayaların girmesi kısıtlanmıştır. Caddelere giriş-çıkışlar polis kontrolünde gerçekleştirilerek, trafik akışı transit sağlanacak. Araçlar caddede yolcu indirip bindirmeyecek. Kısıtlama bulunan caddeye zorunlu olarak giren vatandaşlar, çıkışta yaptıkları işlemleri belgeleyeceklerdir. Yaptıkları işlemleri belgeleyemeyen vatandaşlara, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğinde 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacaktır. Alınan kararlar, İstanbul başta olmak üzere diğer illerden ilimize gelen, sonrasında ilimizde de yayılmaya başlayan korona virüsü tehlikesini kontrol etmek kapsamında alınmıştır. Bu karar bir cezalandırma değil, tedbir amaçlıdır. Alınan tedbirlere ve kararlara vatandaşımızın sağduyulu bir şekilde yaklaşması ve hassasiyetle uygulaması en büyük temennimizdir. Ayrıca; Cumhuriyet ve Maraş caddelerine girişlerde uygulanacak kısıtlama kararının ticari hayatı olumsuz etkilememesi ve caddelerde bulunan esnafın durumunu derinleştirmemesi için cadde girişlerinde güvenlik noktalarında vatandaşların ateş ölçer ile ateş ölçtürerek, maske ve koruyucu tedbir alıp almadıkları kontrol edilerek görece bir serbestlik sağlanacaktır. İlimizde hayata geçirilecek bu uygulama ile tüccarımızın mağduriyet yaşamaması en büyük temennimizdir” denildi.

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Ipekyolu
Deva Eczanesi
Ipekyolu
Karaman Eczanesi
Ipekyolu
Nur Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
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