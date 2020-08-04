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Van TSO’dan “tedbirler elden bırakılmamalı” uyarısı

VAN HABERLERİ  | 04.08.2020 17:28 | Son Güncelleme

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini duyurdu.Van TSO’dan yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının Van’da da etkisini sürdürdüğü belirtilerek, “Kentteki yetkili kurumlar tarafından açıklanan son rakamlara göre 100’ü aşkın hastanın olduğu ve 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmiştir.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini duyurdu.
Van TSO’dan yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının Van’da da etkisini sürdürdüğü belirtilerek, “Kentteki yetkili kurumlar tarafından açıklanan son rakamlara göre 100’ü aşkın hastanın olduğu ve 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmiştir. Ancak son haftalarda özellikle de maske takmanın zorunlu olduğu yerlerde, maske takılmaması, sosyal mesafeye ve hijyen tedbirlerine uyulmaması nedeniyle ilimizdeki vaka ve ölüm sayılarında artış meydana gelmiştir. Yaz aylarına girilen şu günlerde serinlemek amacıyla kullanılan havuz ve denizlerdeki yoğunlukların önüne geçilmesi ve gerekli uyarıların yapılması önem taşımaktadır. Yine düğün sezonun açılmasıyla birlikte düğün salonlarında ve açık alanlarda belirlenen tedbirlere sıkı sıkıya uyulması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler kapsamında düğünler kısa süreli, misafir kapasitesi belirlenen sayıda ve mesafe planına uygun oturma düzeni olacak şekilde denetlenmelidir. Bu kapsamda alınacak önlemler kapsamında gerekli tedbirler elden bırakmamalıdır. Ayrıca kentimizde artan vaka sayıları nedeniyle hastanelerde oluşan yoğunlukların önlenmesi, salgınla daha hızlı bir şekilde mücadele edilmesi adına sahra hastanelerinin kurulması büyük önem taşımaktadır. Kurulacak olan sahra hastaneleri ile salgın belirtisi gösteren vatandaşlarımızın tetkik ve tedavi süreci hızlandırılacak ve hastanelerde oluşan yoğunluklarında önüne geçilmesi sağlanacaktır. Salgının ülkemizde başladığı 10 Mart tarihinden bugüne ilimizde alınan korona virüs tedbirleri/önlemleri bundan sonraki süreçte daha da etkili bir şekilde devam etmelidir. Maske, mesafe ve hijyen kuralları göz ardı edilmeden, hastalığın yayılmadığı rehavetine kapılmadan uygulanan tedbirler bire bir uygulanmalı, bu anlamda gerekli uyarılar yapılmalıdır” denildi.

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