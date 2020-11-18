YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van TSO’nun yeniden dizayn ettiği iki hasta odası hizmete açıldı

Van TSO’nun yeniden dizayn ettiği iki hasta odası hizmete açıldı

VAN HABERLERİ  | 18.11.2020 16:05 | Son Güncelleme

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm tefrişatı yapılan 4 yataklı 2 hasta odası hizmete açıldı.Hastane Başhekim Yardımcısı Opr.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm tefrişatı yapılan 4 yataklı 2 hasta odası hizmete açıldı.
Hastane Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Mehmet Kadir Bartın’ın girişimleri sonucu Van TSO tarafından 4 yataklı 2 hasta odası yeniden dizayn edildi. 2 aylık bir sürecin ardından duvar kağıtları, yataklar, monitörler ve lavabolar elden geçirilerek hazır hale getirilen 2 hasta odası için açılış töreni yapıldı. Burada konuşan Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik, genel cerrahi servisinde dizaynı yapılan iki odanın açılışını yaptıklarını belirterek, “Buranın hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim. Başhekim Yardımcımız Opr. Dr. Mehmet Kadir Bartın’ın girişimleri sonucu Van TSO tarafından burada güzel bir organizasyon yapıldı. 2 aylık süreçte duvar kağıtları, yataklar, monitörler ve lavabolar elden geçirildi. Hastalara verdiğimiz hizmetin kalitesini daha da arttırmak istiyoruz. Genel cerrahi servisi temel bir branş. Onun için bu odaları yeniden dizayn ettirdik. Amaç vatandaşımıza daha kaliteli hizmet vermektir. Bu anlamda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve Van Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür ederim” dedi.
Opr. Dr. Mehmet Kadir Bartın ise düzenlenen 2 erken postop hasta odasının 4 yataktan oluştuğunu dile getirerek, “Tüm yüzeyler antibakteriyel malzemeler kullanılarak yenilendi. Lavabolar, duş kabinleri yenilendi. Yataklar tam otomatik yeni yataklarla değiştirildi. Çok zorda kalınırsa ikinci basamak yoğun bakım olarak da kullanılabilir. Van Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış 1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

Van Namaz Vakitleri 18 Kasım Çarşamba

İmsak
05:19
Sabah
06:45
Öğle
11:57
İkindi
14:36
Akşam
16:59
Yatsı
18:19

Van Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Çarşamba

Dicle Eczanesi
Ipekyolu
Genç Eczanesi
Ipekyolu
Sağlık Eczanesi
Ipekyolu
Urartu Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.