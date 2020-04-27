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Van Valiliğinden ‘dolandırıcılık’ uyarısı

VAN HABERLERİ  | 27.04.2020 14:20 | Son Güncelleme

Van Valiliği, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kendisini özel kalem müdürü ve Valimiz Mehmet Emin Bilmez’in danışmanı olarak tanıtan şahısların iş adamları, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vakıflar gibi kuruluşları aramak suretiyle korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların hizmetinde kullanılmak üzere solunum cihazı almak için yardım talebinde bulunulduğu yönünde valiliğimize bilgiler intikal etmektedir.

Van Valiliği, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kendisini özel kalem müdürü ve Valimiz Mehmet Emin Bilmez’in danışmanı olarak tanıtan şahısların iş adamları, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vakıflar gibi kuruluşları aramak suretiyle korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların hizmetinde kullanılmak üzere solunum cihazı almak için yardım talebinde bulunulduğu yönünde valiliğimize bilgiler intikal etmektedir. Valiliğimizin bu tür taleplerde bulunması kesinlikle söz konusu değildir. Bu nedenle bu tür yardım talebinde bulunanlara itibar edilmemesi ve haklarında kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunulması gerektiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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