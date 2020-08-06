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Van Valiliğinden ‘dolandırıcılık’ uyarısı

VAN HABERLERİ  | 06.08.2020 13:48 | Son Güncelleme

Van Valiliği, halkı dolandırıcılara karşı uyardı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valimiz Mehmet Emin Bilmez ve Özel Kalem Müdürü’nün adını kullanarak iş adamları, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vakıflar gibi kuruluşlar aranmak suretiyle yardım talebinde bulunulduğu yönünde valiliğimize bilgiler intikal etmektedir.

Van Valiliği, halkı dolandırıcılara karşı uyardı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valimiz Mehmet Emin Bilmez ve Özel Kalem Müdürü’nün adını kullanarak iş adamları, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vakıflar gibi kuruluşlar aranmak suretiyle yardım talebinde bulunulduğu yönünde valiliğimize bilgiler intikal etmektedir. Valiliğimizin bu tür taleplerde bulunması kesinlikle söz konusu değildir. Bu nedenle bu tür yardım talebinde bulunanlara itibar edilmemesi ve haklarında kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunulması gerektiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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