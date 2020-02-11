YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Valiliğinden "düzensiz göçmen" ve "çığ" açıklaması:

Van Valiliğinden "düzensiz göçmen" ve "çığ" açıklaması:

VAN HABERLERİ  | 11.02.2020 11:16 | Son Güncelleme

"Çaldıran ilçesinde 13 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurda girerken donarak öldüğü yönündeki ihbar üzerine başlatılan çalışmalar devam ediyor" - "AFAD, jandarma, UMKE ve Karayolları görevlilerinden oluşan 32 kişilik ekip, çığın düştüğü bölgeye gönderildi"

Van Valiliğince, Çaldıran ilçesinde "Düzensiz göçmenlerin donarak yaşamını yitirdiği" ihbarı ile Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde çığ düşen bölgelerdeki çalışmalarla ilgili açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 9 Şubat'ta Çaldıran ilçesinde 13 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurda girerken donarak öldüğü yönündeki ihbar üzerine başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İhbarla ilgili Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ve bölgedeki karakolun değerlendirme yapacağı bildirilen açıklamada, çalışma şartlarının uygun olması halinde Van'dan bölgeye ekiplerin sevk edileceği aktarıldı.

- Bahçesaray'daki çığ düşmesi

Açıklamada ayrıca, Van-Bahçesaray kara yoluna 4-5 Şubat'ta düşen 2 çığla ilgili çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Sabah saatlerinde AFAD, jandarma, UMKE ve Karayolları görevlilerinden oluşan 32 kişilik ekibin bölgeye gönderildiği ifade edilirken, yol açma çalışmalarına devam edildiği, ulaşımın sağlanması durumunda yapılacak değerlendirme sonrası çığ altındaki itfaiye erini arama çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

- Van-Çatak kara yoluna düşen çığ

Açıklamaya göre bölgede etkili olan kar nedeniyle 9 Şubat'ta Van-Çatak kara yolunun Elmacı Mahallesi bölgesine düşen çığın temizlenmesi çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dün gece çığ temizleme çalışması yapan ekipler, hava sıcaklığının zaman zaman eksi 35 dereceye kadar düştüğü bölgeden geri çekildi. Sabah birçok araç aşırı soğuk yüzünden çalışmayınca Van'dan yeni araçlar bölgeye sevk edildi. Yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin yaklaşık 2 saat içerisinde yolu ulaşıma açması bekleniyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arama kurtarma Çığ dondurucu soğuk Van

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Vali Akbıyık, belediye birimlerini denetledi

Vali Akbıyık, belediye birimlerini denetledi

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Üniversite Güvenlik Koordinasyon toplantısı yapıldı

Üniversite Güvenlik Koordinasyon toplantısı yapıldı

Van Namaz Vakitleri 11 Şubat Salı

İmsak
05:33
Sabah
06:56
Öğle
12:26
İkindi
15:19
Akşam
17:46
Yatsı
19:03

Van Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Salı

Akay Eczanesi
Ipekyolu
İncir Eczanesi
Ipekyolu
Oflas Eczanesi
Ipekyolu
Sağlık Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çaldıran-Doğubayazıt kara yolunda kontrollü geçiş

Çaldıran-Doğubayazıt kara yolunda kontrollü geçiş

YYÜ’de kar tatili

YYÜ’de kar tatili

Van YYÜ Ferit Melen Kütüphanesi kısmen hizmete açıldı

Van YYÜ Ferit Melen Kütüphanesi kısmen hizmete açıldı

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.