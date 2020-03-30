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Van Valiliğinden ‘Seyahat İzin Belgesi’ açıklaması

VAN HABERLERİ  | 30.03.2020 09:36 | Son Güncelleme

Van Valiliği, korona virüs tedbirleri nedeniyle yayınlanan genelge kapsamında ‘Seyahat İzin Belgesi’yle ilgili bir açıklama yayınladı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüs tedbirlerine ilişkin yayımlanan genelge ile şehirlerarası otobüs ve minibüs gibi ticari araçlarla yapılacak seyahatler valilik iznine bağlanmıştır.

Van Valiliği, korona virüs tedbirleri nedeniyle yayınlanan genelge kapsamında ‘Seyahat İzin Belgesi’yle ilgili bir açıklama yayınladı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüs tedbirlerine ilişkin yayımlanan genelge ile şehirlerarası otobüs ve minibüs gibi ticari araçlarla yapılacak seyahatler valilik iznine bağlanmıştır. Genelge kapsamında, tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmaları esas olup, Seyahat İzin Belgesi; tedavi ihtiyaçlarından dolayı doktor kararıyla il dışına sevk edilenler, birinci derece yakınları vefat edenler veya ağır hastası olanlar, özellikle son 15 gün içerisinde Van’a gelmiş olup kalacak yeri bulunmayanlar, ticaret erbabı olup, ticari işlerinden dolayı seyahati zorunlu olduğuna dair üyesi olduğu meslek odasından belge getirenlere verilecek. Vatandaşlarımız, seyahat izin belgesini Van merkez (İpekyolu, Edremit, Tuşba) ve Erciş’te otogarlarda oluşturulan seyahat izin kurullarından, diğer ilçelerde kaymakamlıklardan alabileceklerdir. Seyahat İzin Belgesi olmadan yolculuk yapanlara ve seyahat belgesi olmayan kişileri yolcu olarak kabul eden araç sahiplerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince idari ve adli işlem yapılacaktır. Uçak ile yolculuk yapacak vatandaşlarımız Van Ferit Melen Havaalanında kurulan ve 24 saat esasına göre çalışmakta olan ‘Başvuru Masası’ndan doğrudan başvurarak veya 0432 227 00 06 numaralı hattan ve VANGENEL@dhmi.gov.tr internet adresinden seyahat izin belgesi başvurusu yapabileceklerdir” denildi.

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